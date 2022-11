Neemt ons kabinet het klimaatbeleid wel serieus?

De komende twee weken is de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh het toneel van de jaarlijkse VN-klimaattop. Welke rapportcijfers kan Nederland in Egypte laten zien als het gaat om het eigen klimaatbeleid?

In het verleden wilde Den Haag andere landen nog weleens de les lezen in de strijd tegen klimaatverandering. Weinigen zullen het zich herinneren, maar in 1989 organiseerde toenmalig milieuminister Ed Nijpels zelfs een van de eerste mondiale klimaattoppen, in Noordwijk aan Zee. En in Brussel heeft premier Rutte keer op keer gehamerd op het opschroeven van de doelstellingen voor de hele EU.

Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via Spotify, iTunes, Podimo of een van de andere bekende podcastkanalen.

Maar de eigen rapportcijfers zijn helemaal niet goed, bleek afgelopen week uit het jaarlijkse verslag van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het wettelijk bindende streven voor 2030 – minimaal 55 procent minder broeikasgas-uitstoot dan in 1990 – dreigt bij het huidige Nederlandse tempo onhaalbaar te worden. Terwijl het kabinet die verplichting aan zichzelf heeft opgelegd.

Is politiek Den Haag wel in staat om een tandje bij te zetten? Kan Nederland met goed fatsoen beweren dat het een voortrekkersrol speelt in Europa en op de komende klimaattop in Egypte? In deze aflevering van Haags Halfuurtje legt presentator Christoph Schmidt deze vragen voor aan chef van de politieke redactie Niels Markus.