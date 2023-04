Moeten we stoppen met kinderen krijgen voor de planeet?

Het is een van de meest controversiële vragen in de klimaatdiscussie: moet je te midden van overstromingen, droogtes en zeespiegelstijging wel een kind op de wereld zetten? Een groeiend aantal mensen twijfelt. In Engeland is een groep vrouwen zelfs in baarstaking: pas als de politiek actie onderneemt tegen klimaatverandering durven zij aan kinderen te denken, zeggen ze.

Over het verband tussen bevolkingsgroei en klimaatproblemen is niet iedereen het eens. In deze aflevering van de Klimaatkwestie duiken Nienke Zoetbrood en Hannah van der Wurff op dit gevoelige onderwerp. Esther Bijlo, redacteur bij Trouw, legt uit hoe het zit met de uitstoot van de mens, en of het stoppen met kinderen krijgen de aarde kan redden.

Lees hier het onderzoek dat ze noemt, waarin bijna vier op de tien jongeren zegt te twijfelen of ze later kinderen willen vanwege klimaatverandering.

Dit is het omstreden onderzoek waarin staat dat een kind gelijkstaat aan 60 ton CO2. En hier beschrijft Esther Bijlo waarom dat niet helemaal klopt.

