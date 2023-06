Mirjam is terug bij af. Trouw onderzocht het bizarre verhaal achter haar illegale adoptie

Dankzij een Nederlandse non vindt de geadopteerde Mirjam Hunze haar biologische familie in Chili. Het bizarre verhaal van haar adoptie is het onderwerp van de nieuwe verhalende podcast van Trouw.

Het hele weekend al ligt ze op bed. De dekens heeft ze over zich heen geslagen. Ze kan alleen maar huilen. Dan komt haar dochter de slaapkamer binnen. Wrijft haar moeder over haar rug. En weet ook niet wat ze moet zeggen.

Dat moment beroert Mirjam Hunze (51) nog steeds, als ze het dik een jaar later vertelt aan haar keukentafel in Willemsoord. Het is het moment dat Hunze, zelf moeder van drie kinderen, haar moeder verliest. Opnieuw.

In het voorjaar van 2021 denkt Hunze nog dat ze haar familie in Chili heeft gevonden. Ze is in 1972 geadopteerd uit dat land, groeit op in Lunteren, en wil in haar puberteit meer weten over haar biologische moeder in Chili.

Terwijl Hunze vertelt wat haar is overkomen, hangen achter haar gebreide witte babykleertjes. Het is het pakje waarin ze, een paar maanden oud, op een najaarsdag op Schiphol aankwam. Een medewerker van de KLM heeft haar opgehaald uit de Chileense hoofdstad Santiago, en het meisje vlak voor de landing haar mooie kleertjes aangedaan.

Op het vliegveld wacht het Nederlandse echtpaar Jan en Corry op de komst van hun dochter. Ze krijgen haar overhandigd in de aankomsthal en met hun net verworven baby lopen ze naar buiten. Hun nieuwe leven tegemoet.

Jan en Corry zijn echter niet voorbereid op de komst van een meisje dat alleen en onthecht in Nederland aankomt. Wanneer dat meisje vragen gaat stellen over haar afkomst is Corry ook daar niet klaar voor. Jan is dan al overleden, Hunze is dertien jaar oud als ze haar vader verliest.

Die eerste vragen blijken voor Hunze de start van een zoektocht die vijftien jaar zou duren. Ze vraagt het aan haar Nederlandse moeder Corry, maar die zegt van niets te weten. Ze vraagt het aan de vrouw die als baby voor haar zorgde, en die verbreekt het contact. Ze vraagt het aan het televisieprogramma Spoorloos, maar dat ziet in haar dossier te weinig aanknopingspunten om er een aflevering aan te wijden.

Zoektocht naar de waarheid

Het afgelopen jaar deed Trouw onderzoek naar Hunze’s adoptie en de eerste maanden van haar leven. In de nieuwe podcast De Gestolen Kinderen doet de krant verslag van die zoektocht naar de waarheid. Wat is er waar van het vage verhaal dat Hunze altijd is verteld?

Een belangrijke rol is weggelegd voor de Nederlandse non Truus Kuijpers. Eind jaren negentig neemt Hunze contact op met het Rode Kruis in de hoop dat dat haar kan helpen bij haar zoektocht. Die organisatie geeft haar de naam van Kuijpers. De non runt dan al decennialang een kindertehuis in de Chileense hoofdstad Santiago en helpt daarnaast uit Chili geadopteerde kinderen met de zoektocht naar hun biologische familie.

Kuijpers zoekt en vindt een broer van haar biologische moeder, die inmiddels overleden zou zijn, een zus en twee broers. Hoe ze de biologische familie heeft gevonden, blijft onduidelijk. De euforie van dat moment is nog altijd hoorbaar als Hunze er meer dan twintig jaar later over vertelt. “Ik dacht; ik heb familie. Ik heb broers, ik heb een zus, ik heb een oude oom. Wauw! Lijk ik op ze? Wat ga ik doen met ze?”

Mirjam Hunze, hoofdpersoon in de podcast De gestolen kinderen. Beeld reyer boxem

De grond kussen

In 2001 vliegt Hunze met haar partner, haar Nederlandse adoptiemoeder en diens tweede man naar ze toe. Als ze op Chileense bodem landt, kust ze daar de grond. “Klinkt heel idioot”, zegt ze nu. “Maar ik moest het met mijn handen letterlijk voelen. Hier kom ik vandaan. Dat is zoiets raars.”

Het reisgezelschap wordt op het vliegveld van Santiago opgewacht door Kuijpers. Zij heeft de hele reis geregeld, vertelt Hunze. “Het was echt een ontzettend spontane, open, warme, lieve vrouw. Ze had aan het kindertehuis een soort gastenverblijf. Daar konden wij ook gewoon blijven. De koelkast was gevuld. Alles was geregeld.”

Kuijpers kan Chili tegen die tijd al haar tweede vaderland noemen. Ze is in april 1971 naar het land vertrokken. Ze maakt in de jaren die volgden een aantal omzwervingen en start uiteindelijk, in 1976, haar eigen kindertehuis. Dat noemt ze ‘Las Palmas’.

Het zijn de begindagen van de adopties van kinderen uit het buitenland. Nederlandse echtparen lieten zich leiden door grote idealen, zegt emeritus-hoogleraar René Hoksbergen. Hij schetst het klimaat waarin ook de ouders van baby Mirjam besloten een meisje uit het buitenland op te nemen.

Het was een klimaat vol goede bedoelingen die uiteindelijk, zal blijken uit de podcast, leidden tot foute uitkomsten.

Weeskinderen helpen

Hoksbergen vertelt dat de eerste echtparen die buitenlandse kinderen adopteerden zelf vaak al biologische kinderen hadden. Zij kozen voor adoptie omdat ze graag weeskinderen wilden helpen. “Dat was toen een geweldige sfeer hoor”, vertelt hij aan zijn keukentafel. “Van jonge mensen die iets wilden opbouwen en kinderen wilden helpen. Prachtig. Het was gewoon mooi.”

Zelf zat hij in de jaren zeventig in het bestuur van Wereldkinderen en in het Bureau Interlandelijke Adoptie. Beide organisaties bemiddelden tussen echtparen die een kind wilden adopteren en organisaties in het buitenland die kinderen aanboden.

Hoksbergen: “Ik heb zelf in kindertehuizen in verschillende landen kunnen kijken hoe het met die kinderen ging. Ik heb het dan over Zuid-Korea, India en de Filipijnen. Dan zag je kinderen in hele moeilijke omstandigheden en hoera dat we daar ouders voor vonden.”

Dat idealisme van de begindagen ziet Hoksbergen echter al snel ontsporen. Hij vertelt hoe de wens van echtparen die een kind wilden zo belangrijk werd dat er weinig oog was voor waar de aangeboden kinderen precies vandaan kwamen.

“De ouders die zelf geen kinderen konden krijgen, gingen steeds meer de boventoon voeren. De sfeer werd ‘wij moeten zoveel mogelijk kinderen naar Nederland halen’”, vertelt hij. “In die sfeer kunnen zich gauw verkeerde mensen ontwikkelen. Mensen die zorgen dat ze zoveel mogelijk kinderen krijgen, en het doet er niet toe hoe.”

Mazen van de wet

Hoksbergen ziet al snel dat echtparen in hun verlangen naar een kind bereid zijn de mazen van de wet op te zoeken. Hij vertelt dat hij tientallen jaren lang waarschuwde dat er bij adopties uit het buitenland te veel mis ging en dat het te makkelijk was om een kind naar Nederland te halen.

In 2021 krijgt hij gelijk. Een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra presenteert dat jaar een groot onderzoek naar buitenlandse adopties. Daaruit blijkt dat er decennialang, overal ter wereld, sprake is geweest van corruptie en machtsmisbruik.

De commissie schrijft dat de Nederlandse overheid de wens van mensen die een kind wilden, belangrijker vond dan de wens van vrouwen in een kwetsbare positie die voor hun eigen kind wilden zorgen.

Uit het onderzoek dat Trouw deed naar de adoptiegeschiedenis van Hunze blijkt dat ook haar adoptieouders bereid waren de grenzen van de wet op te zoeken. Als de Kinderbescherming Jan vertelt dat hij eigenlijk te oud is om een kind te adopteren, zegt hij bijvoorbeeld dat alle wetten hun mazen hebben. En dat hij er wel naar op zoek zal gaan.

Daarnaast bevat het dossier van Hunze vervalste documenten en data. Uit brieven blijkt dat haar adoptieouders wisten dat de geboortedatum van hun dochter in Chili is vervalst.

Oude foto's van Mirjam als baby, samen met Gertie Vogel en Alicia Mesa. Beeld Gemma Pauwels

Bloemen op het graf

Maar van dat laatste wist zij nog niets, toen ze in 2001 in Chili was. “Ik had in Santiago twee dingen die ik met de Nederlandse non wilde doen”, blikt ze terug op die reis. “Dat was naar het kerkhof gaan, bloemetjes leggen op het graf van mijn moeder. En ik wilde heel graag naar mijn oude oom, de broer van mijn biologische moeder.”

Op het kerkhof blijkt het graf van haar moeder geruimd, haar as is uitgestrooid op een dodenakker. Maar Hunze wil afscheid nemen van de moeder die ze nooit heeft gekend, en kiest uiteindelijk een palmboom uit om haar bos bloemen bij neer te leggen.

In Chili is de ontmoeting met de mannen die haar broers zouden zijn, hartelijk. “Dat was thuiskomen, dat was omarmen, omhelzen. Feest. Champagne werd er geopend. Knuffelen, huilen, dat kan ik bijna niet uitleggen. Dat was zo thuiskomen. Dat was heerlijk.”

Maar als Hunze wil kennismaken met haar zus, reageert zij afwijzend en nors. En dat is niet het enige dat haar opvalt. Al tijdens de reis komen er barstjes in het verhaal dat de non haar vertelt.

Eenmaal thuis in Nederland komt Hunze erachter waarom haar Chileense zus zo afwijzend was bij hun eerste ontmoeting. Zij dacht dat ze herenigd zou worden met een andere vrouw, een zusje dat geadopteerd blijkt te zijn door Italiaanse mensen. Hunze zoekt contact met haar en dan blijkt dat hun geboortedata zo dicht bij elkaar liggen dat het heel onwaarschijnlijk is dat ze geboren zijn uit dezelfde moeder.

Haar leven op de kop

Hunze heeft veel vragen, en zoekt daarmee contact met Kuijpers. “En die werd toen eigenlijk kwaad. Want dat was niet de afspraak, dat ik nog contact met haar zocht. Zeker niet met dit soort vragen”, vertelt ze.

En dan neemt Hunze een beslissing die haar leven op zijn kop zet. En ze lijkt weer helemaal terug bij af. Het contact met haar Chileense familie valt weg, alleen broer Jorge spreekt ze nog af en toe. “Maar er is altijd verdriet. We kunnen niet naar elkaar kijken. Als we elkaar zien op beeld, moeten we altijd huilen. De pijn is zo intens. We vertrouwden de non. Dit is bijna niet uit te leggen.”

Wat volgt is een zoektocht naar de waarheid. Die voert langs een Chileense oma, een verloren zoon en een Nederlands klooster. Mirjam Hunze en Trouw-journalist Petra Vissers komen terecht in de wereld van buitenlandse adopties, waarin niets is wat het lijkt, iedereen zijn handen wast in onschuld en zelfs een non niet te vertrouwen blijkt.

Het resultaat is te horen in de nieuwe podcast van Trouw. De Gestolen Kinderen is vanaf zaterdag te beluisteren op alle bekende podcastkanalen en via trouw.nl/degestolenkinderen.

