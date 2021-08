Milouska Meulens ziet haar oude thuis nu pas voor wat het was

Milouska Meulens vindt het spannend om weer door Lelystad te lopen: ze is benieuwd of ze dingen gaat zien die ze als waarheid heeft opgeslagen, “maar die uiteindelijk helemaal niet waar blijken te zijn”.

Schrijver Erik Jan Harmens reist deze zomer met bekende Nederlanders en Belgen naar de plek waar ze zijn opgegroeid. In deze vierde aflevering gaat hij met journalist en presentatrice Milouska Meulens terug naar Lelystad.

Milouska Meulens. Beeld Els Zweerink.

“Er was hier ooit eens een hakenkruis geklad. Ik had geen idee wat het was. Andersom had niemand hier in Nederland ooit gehoord van Tula en Karpata, de leiders van de slavenopstand in 1795.”