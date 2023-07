Mark Rutte vertrekt, wat laat hij achter?

Het kabinet valt, demissionair premier Mark Rutte verlaat de politiek en er lijkt nu een frisse wind door Den Haag te waaien. Wat gebeurt hier allemaal?

Dat het met dit kabinet een keer mis zou gaan op asiel, was geen verrassing. Daar zijn chef van de politieke redactie van Trouw Niels Markus en zijn voorganger Bart Zuidervaart het wel over eens, in deze bonus-aflevering van Haags Halfuurtje. Wat ze zeker weten is dat de spannendste verkiezingen in tijden eraan zullen komen.

Want wat heeft Mark Rutte met zijn besluit om de politiek te verlaten allemaal in gang gezet in zijn eigen VVD en in de rest van politiek Den Haag? En zal hij herinnerd worden als de premier van de geitenpaadjes, de man die kundig het evenwicht in een snel veranderende politieke arena kon bewaren? Of vooral als de staatsman van de grote crises en dossiers, die tijdens zijn 13 jaar in het Torentje de politiek en het land kon verlammen?

In Haags Halfuurtje zet presentator Christoph Schmidt elke vrijdag de schijnwerper op het Haagse schimmenspel. Schmidt is politiek verslaggever van Trouw en als oud-correspondent thuis in de Brusselse wandelgangen. Met wisselende gasten bespreekt en duidt hij nieuws, zoekt hij inhoud achter de hype en zoekt hij antwoorden op de grote vragen. Deze aflevering te horen: Niels Markus en Bart Zuidervaart; Redactie en productie: Hannah van der Wurff; Montage: George Paul Henneberke.

