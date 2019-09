Madeleine haalt zin uit het bereiken van haar tieners

In de podcastserie ‘Zin in het alledaagse’ gaat filosofieredacteur Peter-Henk Steenhuis op zoek naar deze verhalen - bij de lezers van de krant. In deze aflevering: hoe bereikt filosofiedocente Madeleine van Cann (36) haar leerlingen?

“Ik ervaar zin door tieners te leren dat niet iedereen gelukkig wordt van het hoogst haalbare. En door verder met ze te praten over hun eigen zingeving of zinmaking.”

