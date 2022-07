Luister hier naar Rusland voor Gevorderden

Wie Rusland zegt, denkt momenteel aan oorlog. Dat is jammer, want er is zoveel moois over het land te vertellen. In deze podcast put journalist Jelle Brandt Corstius uit zijn omvangrijke archief met absurde verhalen.

In de nieuwste aflevering wijkt Jelle af van zijn boek. Eigenlijk zou Kazachstan besproken worden, maar het hoofdstuk voelde wat gedateerd aan. In plaats daarvan behandelt Jelle Kirgizië, wat hij kort geleden nog bezocht. We komen we langs een oude kolenmijn, Jelle spreekt met gevluchte Russen en wordt er uiteraard weer vies gegeten in een Yurtenkamp.

Een greep uit de collectie: een verblijf bij Siberische rendierhouders die constant dronken zijn, een zoektocht naar uit de lucht gevallen ruimteafval in Mongolië, in elkaar geslagen worden in een dorp boven de Poolcirkel en per tank door de toendra. Oftewel: een podcast voor iedereen met een voorliefde voor het absurde, zonder oog te verliezen voor het alledaagse.

Beluister de podcast via de player hieronder, of via Spotify of iTunes. In deze aflevering bezoekt Jelle het Altai gebergte in Siberië, waar een klein dorp geteisterd wordt door vallend ruimteafval. Ook eet hij schapenstaart bij Nomaden en gaat hij op bezoek bij bejaarden in een verzorgingstehuis. Daar krijgt hij een belangrijke boodschap mee: ‘leven dat is het belangrijkste’.

Deze podcast wordt geproduceerd door Tonny Media.