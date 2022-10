Luister hier naar de podcast ‘Voordat de bom valt’ met Jelle Brandt Corstius

Het is oorlog in Europa, en dat gaat de wereld veranderen. Dat weet Jelle Brandt Corstius wel zeker. Elke dinsdag praat hij je bij over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland. Met informatie uit lokale media, persoonlijke anekdotes, hoopvolle berichten in donkere tijden en interviews met spraakmakende gasten.

In deze podcast komen de volgende onderwerpen aan bod: een neergestorte Russische straaljager, de Iraanse kamikazedrones en een Oekraïense commandant die watermeloen eet op de televisie. Ook in deze podcast: hoe het is om homo te zijn in het Oekraïense leger.

Deze podcast wordt geproduceerd door Tonny Media.