Luister hier de trailer van onze nieuwe podcast de gestolen kinderen

Het is 1972. Ergens in Chili geeft de moeder van Mirjam Hunze haar ‘aan het licht’, zoals de Chileense uitdrukking voor bevallen zo mooi luidt. Maar wat gebeurt er daarna? Mirjam groeit op in Nederland bij haar adoptieouders.

In De Gestolen Kinderen volgt Trouw-journalist Petra Vissers het spoor terug naar Mirjam Hunzes biologische familie in Chili. Ze duikt in de bizarre wereld van de buitenlandse adopties. Een spannende zoektocht naar een Nederlandse non, een Chileense oma en de rol van de kerk en autoriteiten. Een plot vol bizarre wendingen en beladen ontdekkingen. Wat gebeurt als je merkt dat alles wat je voor waar hield over je afkomst, gebaseerd blijkt op leugens?

De Gestolen Kinderen is daarmee ook een verhaal over identiteit, over goede bedoelingen en foute uitkomsten.

De Gestolen Kinderen van onderzoeksjournalist Petra Vissers en podcastmaker Daan Hofstee verschijnt vanaf zaterdag 24 juni op trouw.nl en de bekende podcastkanalen.