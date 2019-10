In deze aflevering: hoe kunnen we robots ooit het verschil tussen goed en kwaad leren?

Ons leven wordt meer en meer beïnvloed door kunstmatige intelligentie. Met brute computerkracht kunnen systemen zichzelf verbeteren, waarbij zij het het menselijk brein met gemak overtreffen. Maar wat als algoritmes een eigen leven gaan leiden? Heeft Frankenstein een monster gebaard?

Jan Broersen is daar (nog) niet van overtuigd. De informaticus en filosoof (Universiteit van Utrecht) ziet dat computers sneller worden, maar niet per se intelligenter. Het probleem is volgens hem juist dat systemen eerder dom dan slim zijn.

Ontwerpers bouwen steeds ingewikkelder systemen, die met elkaar verknoopt raken. We vertrouwen ze steeds meer taken toe, terwijl zij de verantwoordelijkheid daarvoor helemaal niet kunnen dragen. Computers kunnen niet beredeneren wat ethisch gezien een goede keuze is en wat niet. De mens moet robots leren de goede beslissingen te nemen, maar een probleem is dat de mens niet per se het goede wil.

In deze vierde aflevering van Wijsneuzen hoopt Frits van Exter het antwoord te krijgen op de vraag: hoe kun je systemen zo ontwerpen dat zij onderscheid tussen goed en kwaad kunnen maken?

