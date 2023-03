Komt het ooit nog goed met het CDA?

Een week na de Provinciale Statenverkiezingen eisen twee partijen alle aandacht op: de BBB als grote winnaar, en aan de andere kant het CDA, dat juist fors onderuit ging. Wat is er met de partij aan de hand? Komt het ooit goed?

De CDA’ers zijn al tientallen jaren op zoek. Wat is hun ‘verhaal’? En in welke rol ziet de partij zichzelf écht tot haar recht komen, in de coalitie of de oppositie? Of ze de antwoorden op die vragen ooit zullen achterhalen, bespreekt presentator Christoph Schmidt met politiek verslaggever Wilma Kieskamp.

