In de buurt van Nelli Cooman waakten de dealers over de kinderen

‘Het is mijn buurt niet meer. Het met elkaar zijn en er voor elkaar zijn, dat mis ik heel erg.’

Schrijver Erik Jan Harmens reist deze zomer met bekende Nederlanders en Belgen naar de plek waar ze zijn opgegroeid. Wat is er nog over van het verleden? In de zesde aflevering gaat Harmens terug naar Rotterdam met oud-atlete Nelli Cooman. Ze woont er niet meer, maar is wel wijkregisseur van de buurt waar ze vroeger opgroeide.

De interviewserie Naar Huis is de komende weken te lezen in Zomertijd, en te beluisteren als podcast via bovenstaande speler of de bekende kanalen. Lees het interview met Nelli Cooman hier.

De Kruiskade noemden ze vroeger de kroeskade, vertelt Cooman: “Maar dat mag je niet meer zeggen, net als dat jodenkoek niet meer mag. Zwarte Piet is ook fout, je moet politiek correct zijn, maar ik ben geen politicus, dus ik spreek vrijuit.”

Bij de speeltoestellen zijn de tegels tegenwoordig van rubber, niet meer van steen, zoals in haar jeugd. “Als je vroeger op je bakkes ging kreeg je er gewoon een pleister op. Als nu een kind een schaafwond heeft, wordt meteen 112 gebeld.”