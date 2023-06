Hoe zal het koninklijke 'sorry' voor het slavernijverleden klinken?

Op 1 juli herdenkt Nederland, van politiek tot burger, dat precies 150 jaar geleden de slavernij werd afgeschaft. Een bijzondere dag, waarna Nederland niet meer hetzelfde zal zijn, voorspelt redacteur geschiedenis en identiteit van Trouw Robin Goudsmit.

‘Een komma, geen punt’, zo omschreef premier Rutte het in december toen hij de excuses uitsprak voor het Nederlandse slavernijverleden. Wat is er gebeurd sinds hij die woorden sprak, en wat kunnen we verwachten voor de periode die na 1 juli zal komen?

De kritische stemmen over de aanpak van het kabinet klinken namelijk opnieuw luid. Wat zijn hun zorgen, en waarmee worstelt het kabinet? En wat zal de koning zeggen, vooral nu blijkt dat de Oranjes zelf veel verdiend hebben aan de slavernij? Presentator Christoph Schmidt legt al die vragen neer bij redacteur Goudsmit en chef politiek Niels Markus.