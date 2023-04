Hoe sterven we over twintig jaar?

De Nederlandse euthanasiewet bestaat inmiddels twintig jaar. In de tussentijd is er in het denken over de dood veel veranderd in de maatschappij en in de Haagse politiek. Zal er ooit een politieke meerderheid komen voor een nieuwe wet ‘voltooid leven’ - op initiatief van D66 - en hoe zal die er dan uitzien?

Daarover buigt presentator Christoph Schmidt zich met zorgredacteur Marten van de Wier. Samen met verslaggever Tim van der Pal onderzocht Van de Wier voor Trouw de staat van het sterven. Politiek verslaggever Wilma Kieskamp schuift aan voor een dosis politieke duiding.

