Hoe Nederland de strijd met de droogte aangaat

Vlieg over Nederland heen en je ziet een land van water: van groene rechthoekjes weiland, omlijst door sloten, kanalen en rivieren. We bouwen afsluitdijken en waterkeringen, we vechten tegen het water. En toch is Nederland de laatste jaren naast drijfnat ook een kurkdroog land geworden.

Het is de laatste jaren gemiddeld meer gaan regenen, maar toch is het tegelijkertijd ook droger geworden. Zo werd de laatste vijf jaar iedere zomer bijna het neerslagtekortrecord gebroken. De zomer van 2022 was zelfs een van de vijf droogste zomers ooit gemeten. Waar gaat al die regen heen en wat kunnen we tegen de droogte doen?

Het antwoord op die vragen vinden we op een landgoed in de Achterhoek. Op ’t Medler, ten oosten van Zutphen, waar het waterschap, de provincie en de adellijke landeigenaren de strijd aangaan met de droogte.

Hoe? Ze gaan terug naar het verleden, door de sloot die recht door het landgoed loopt terug te veranderen in de oude beek die daar ooit stroomde. Die hield daar minder dan een eeuw geleden het grondwaterpeil nog in stand. De sloot zorgt er juist voor dat het water zo snel mogelijk het land weer uit is. Omwille van onze veiligheid, maar volgens Louis Lansink van waterschap Rijn en IJssel, landschapsarchitect Leonieke Heldens en Onno Havermans, redacteur bij Trouw, is Nederland daar ietwat in doorgeslagen.

Hoe die beek verdween en hoe de rest van Nederland de kurkdroge grond weer nat probeert te krijgen, hoor je in de nieuwe aflevering van de Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw.

Je luistert de Klimaatkwestie via trouw.nl/podcasts of via je podcastapp.

Luisteren kan ook via Spotify, Apple Podcasts en andere podcastplayers