Hoe lang blijft Den Haag pleisters plakken bij asiel en migratie?

Je kunt al een tijdje geen krant openslaan of tv-journaal aanzetten of het woord ‘instroom’ valt. Dat is een verzamelterm voor alle mogelijke vormen van migratie naar Nederland: van oorlogsvluchtelingen tot EU-burgers die hier komen werken, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Het Haagse asiel- en migratiebeleid is al jarenlang een kwestie van pleisters plakken, van de ene crisis naar de andere.

Inmiddels is het kabinet-Rutte begonnen aan een brede heroriëntatie op dat beleid. Maar de resultaten daarvan laten nog wel even op zich wachten. Intussen wordt er van alle kanten druk uitgeoefend op premier Rutte. Niet alleen zijn eigen partij, ook andere zeggen dat hij in Brussel met zijn ‘vuist op tafel’ moet slaan om die zogeheten instroom op een of andere manier omlaag te krijgen.

Kan dat wel? Zijn er ook andere routes om dat asiel- en migratiebeleid te veranderen? Waar en hoe is dit debat begonnen, welke stadia zijn we inmiddels gepasseerd en wat komt er nog op ons af? In deze aflevering van Haags Halfuurtje, gepresenteerd door Christoph Schmidt, laat het nieuwste politieke talent op de redactie van Trouw, Auke van Eijsden, zijn licht schijnen op deze vragen.