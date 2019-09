Hoe Eric Corton de coke voor een racefiets verruilde

Op zijn twintigste zat Corton voor opnames in Argentinië, waar op tafel een doos cocaïne stond, waaruit iedereen de hele dag door snoof. “Zeven maanden later was ik thuis, en had ik een probleem.”

Zijn verslaving, zegt hij, was niet zozeer om zich te verdoven, maar kwam voort uit verveling: “Ik dacht: het gaat allemaal hartstikke goed met me: eens kijken of het stuk kan.”

