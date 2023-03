Hoe de strijd om de ruimte de Statenverkiezingen op scherp zet

De strijd om de ruimte is begonnen. Geen wonder, want in een land waar elk stukje grond een bestemming heeft, worden discussies fel gevoerd wanneer die bestemming verandert. Dat maakt de komende Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart belangrijker dan ooit.

Met verslaggever Judith Harmsen kijkt presentator Christoph Schmidt hoe Nederland eruit zal zien in de toekomst. Dat antwoord ligt bij de provincies, want zij gaan de komende jaren grote besluiten nemen over bouwen, boeren en hoe we ons bewegen. Dat is voor de Staten een ingewikkelde balanceeract tussen natuur en mens, maar ook tussen gemeente en het Rijk.

Beluister de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via Spotify, iTunes, Podimo of een van de andere bekende podcastkanalen.

