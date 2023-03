Hoe bestuurbaar is Nederland straks nog?

Een ‘monsterzege’, zeggen ze in Den Haag en ver daarbuiten. De BoerBurgerBeweging is bij de verkiezingen vanuit het niets in elf van de twaalf provincies de grootste geworden. Wat zet dit allemaal in beweging in het politieke landschap, waar toch snel beslissingen zullen moeten vallen in het stikstofdossier?

Daarover praten de chef van de politieke redactie van Trouw, Niels Markus, en presentator Christoph Schmidt. Hoe beïnvloedt deze verkiezingsuitslag de slagkracht van de coalitie en de bestuurbaarheid van het land? En hoe zit het precies met die vermeende kloof tussen stad en platteland, waarover BBB ijverig campagne voerde?

Beluister de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via Spotify, iTunes, Podimo of een van de andere bekende podcastkanalen.