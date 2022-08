Haags Halfuurtje over Sigrid Kaag, de politica met aversie tegen het Haagse

Vanaf nu te beluisteren: de eerste afleveringen van de podcast Haags Halfuurtje, de nieuwe politieke podcast van Trouw.

Sigrid Kaag is misschien wel de meest besproken politicus van het land. Ze staat als D66-partijleider, vicepremier en minister van financiën op het moment voor hete vuren. Vanwege de grote politieke vraagstukken van het moment beleeft Kaag spannende tijden: problemen rondom de koopkracht en een tweespalt in het kabinet rondom stikstof. Relletjes achtervolgen haar, maar wie is Kaag als het stof is neergedaald? Waar komt zij vandaan, en hoe is zij de politicus geworden die ze nu is?

Daarover is Wilma Kieskamp, politiek redacteur en Kaag-biograaf, in deze eerste van twee bonusafleveringen Haags Halfuurtje te horen. Kieskamp vertelt over Kaags jonge jaren tot aan haar grote onderhandeling met president Assad in 2013 als VN-gezant. Ze publiceerde vlak voor de zomer de eerste biografie over de politicus genaamd Sigrid Kaag: De schaduwpremier.

In Haags Halfuurtje zet presentator Christoph Schmidt zet elke vrijdag de schijnwerper op het Haagse schimmenspel. Schmidt is politiek verslaggever van Trouw en als oud-correspondent thuis in de Brusselse wandelgangen. Met wisselende gasten bespreekt en duidt hij nieuws, zoekt hij inhoud achter de hype en zoekt hij antwoorden op de grote vragen.

Heeft u na dit voorproefje zin in meer politieke duiding van Trouw? Vanaf volgende week is de politieke redactie wekelijks te horen in Haags Halfuurtje, te beluisteren op alle bekende podcastkanalen.