Extra aflevering: Arnon Grunberg blikt terug op zijn stage bij de SGP

Veel gebeden, minder calvinisme dan verwacht en heel vaak taart en tompoezen: Arnon Grunberg liep stage bij de SGP. Hoe ziet hij de toekomst van deze partij, die het moeilijk heeft met een achterban die wantrouwig staat tegenover de overheid?

In deze extra aflevering van onze politieke podcast Haags Halfuurtje interviewt Wendelmoet Boersema schrijver Arnon Grunberg over zijn stage bij de SGP: Op pad met de persvoorlichter, meeschrijven aan een speech en het SGP-journaal, en veel taart en vis eten. Ook sprak Grunberg met Paula Schot, de enige vrouwelijke wethouder van de SGP en adresseert hij het wantrouwen dat heerst binnen de (jonge) achterban van de partij.

Presentatie: Wendelmoet Boersema; Redactie en productie: Hannah van der Wurff; deze aflevering te gast: Arnon Grunberg.