Een podcast over zonnepanelen: Oost, west, thuisbatterij best

Goed, de panelen liggen op je dak. Maar wat nou als de zon eens een dagje níet schijnt?

En wat nou als je ook ‘s nachts zou willen slapen met dat tevreden gevoel dat de koelkast ook in het donker doordraait op zonnestroom? Een thuisbatterij is dan het antwoord. Zo’n batterij is nu misschien nog alleen weggelegd voor hen met een hele dikke portemonnee; maar in een betaalbaarder toekomst zal het de onmisbare toevoeging worden op paneleninstallatie aan huis. En niet alleen dat, maar ook in het grote geheel van de energietransitie.

In deze aflevering van de Wij Willen Zoncast ontvangen Joris Belgers en Vincent Dekker batterijspecialist Brendan de Graaf van Lyv, die alles weet over dergelijke installaties. Hij legt uit waarom eens te meer niet de grootte van de batterij van belang is - maar wat je ermee doet.

Beluister de aflevering via onderstaande speler, of via kanalen als Spotify, Google, of Apple. Volg ons vooral, want nieuwe afleveringen verschijnen de komende weken.

In deze zonnige podcastreeks van Trouw bespreekt journalist Joris Belgers samen met Vincent Dekker, misschien wel de beste zonnepanelencolumnist van Nederland, de laatste stand van zaken op het gebied van zonnepanelen en zonne-energie, en alles wat daarbij komt kijken.