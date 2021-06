Een podcast over de elektrische auto

Het beste nieuws uit deze aflevering: de elektrische auto blijft niet altíjd zo duur.

Deze aflevering van de Wij Willen Zoncast is geheel gewijd aan die duurzame gouden koe van de toekomst. In een eerdere aflevering ging het al over de thuisbatterij, maar een elektrische auto is eigenlijk nog veel mooier: in potentie een thuisbatterij op wielen!

Daarover - en nog over veel meer - praten Vincent Dekker en Joris Belgers in deze dubbeldikke aflevering, samen met elektrische auto-autoriteit Auke Hoekstra, verbonden aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Toen nog helemaal niemand iets wist van elektrische auto’s wist hij er al alles van; en inmiddels weet hij dus al helemaal veel. In deze podcast becijfert hij voor eens en voor altijd waarom een nieuwe elektrische auto écht veel duurzamer is dat die ouwe trouwe maar vervuilende Volvo, ook al blijft tie tot het einde der tijden doorrijden. Dat, en nog veel meer, in deze aflevering van de Wij Willen Zoncast.

