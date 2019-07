Een nieuwe podcast van Trouw: Zin in het alledaagse

Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met een opsomming van zijn eigen levensloop, zo zei de Hongaarse schrijver Georgy Konrad ooit.

In deze nieuwe podcastserie van Trouw gaat filosofieredacteur Peter-Henk Steenhuis op zoek naar deze verhalen. Niet in literatuur, theologische, filosofische, psychologische verhandelingen, maar bij ‘iedereen’ zoals, Konrad schrijft. Bij u, dus, beste lezers en luisteraars.

Steenhuis zoekt het soort verhalen van mensen die zo belangrijk zijn, dat ze voor de rest van hun leven richtinggevend zijn. Die zingeven. Wat is dan, die zin, hoe moeten we dat voor ons zien?

Abonneer u op de podcast ‘Zin in het alledaagse’ om nooit de laatste afleveringen te missen. Dat kan via Apple, Spotify, Stitcher of Google. Beluister de eerste aflevering hier.