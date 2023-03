Door werkdruk in de Tweede Kamer sneeuwt ‘de inhoud’ onder

Kamerleden die in elkaar zakken, maanden thuis zitten met een burn-out of zelfs permanent de politiek verlaten. Het is al jaren slecht gesteld met de keiharde werkcultuur in de Tweede Kamer. Wat schuilt daarachter en wat doet dit met het functioneren van de democratie?

Door die werkcultuur worden Kamerleden die de inhoud boven het politieke spelletje verkiezen een schaars goed, vreest Jeannine Julen, politiek verslaggever bij Trouw. Dat en meer bespreekt zij met presentator Christoph Schmidt in de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje.

