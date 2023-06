De Partij voor de Dieren wordt volwassen

De Partij voor de Dieren groeit. Ja, in ledenaantallen, maar ze zetten ook grote politieke stappen. Deze activistische partij is sinds een jaar voor het eerst in een aantal gemeenten een serieuze coalitiepartner. Hoe gaat besturen de PvdD af?

Daarvoor nam verslaggever lokale democratie Judith Harmsen het gemeentecollege van de stad Amersfoort onder de loep. De PvdD moet zich daar verhouden binnen een vrij brede coalitie (met CU, CDA, D66, GL). Los van debatten over bomen en vleermuizen, hoe ziet dat eruit voor een partij die - in ieder geval als het op de natuur aankomt - niet graag inlevert?

Zal de Partij voor de Dieren ooit de stap naar de provincie en de landelijke politiek maken? Daarover gaat Harmsen in gesprek met presentator Christoph Schmidt, in deze nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje.

Beluister de nieuwe aflevering van Haags Halfuurtje via onderstaande speler, of zoek hem op via Spotify, iTunes, Podimo of een van de andere bekende podcastkanalen.

