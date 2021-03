De kiezer is in de greep van buitenlandse problemen - maar de campagne?

Ook deze verkiezingen hoor je veel mensen klagen dat het buitenlands beleid ei-gen-lijk geen thema is.

Maar je kunt ook zeggen dat de verhouding van Nederland tot Europa en de wereld bij álle grote onderwerpen een cruciale rol speelt: migratie, corona, veiligheid, klimaat.

In deze zevende aflevering van deze verkiezingspodcast stellen we, in de woorden van Monika Sie Dhian Ho, vast dat het buitenland het binnenland is geworden. De directeur van het instituut voor internationale betrekkingen Clingendael ziet, wanneer we praten over internationale betrekkingen, de tegenstelling tussen links en rechts vervagen.

‘Wijsneuzen. de verkiezingen’ is te beluisteren via de onderstaande speler en alle bekende podcastkanalen als Omny, Spotify, Apple en Stitcher.

Het gaat nu vooral om het onderscheid tussen enerzijds een nauw nationalisme, dat zich van de wereld afkeert. Aan de andere kant staat pragmatisch nationalisme, dat internationale samenwerking zoekt voor zover het de eigen belangen dient. En dan is er nog een kleine schare ‘kosmopolieten’, die je vooral onder de aanhang van D66 en GroenLinks vindt.

Opmerkelijk blijft dat de meeste Nederlanders migratie, klimaat en China als de grootste bedreigingen zien: internationale thema’s. En toch gaat het daar deze verkiezingscampagne maar weinig over.

Wendelmoet Boersema, politiek redacteur van Trouw, stelt dat VVD-leider Rutte en andere lijsttrekkers angstvallig zwijgen over Europese samenwerking en migratiebeleid omdat zij niet denken er kiezers mee te kunnen winnen. Menno Hurenkamp hoopt vurig dat er in de toekomstige formatie ook wordt gesproken over het belang om niet alleen meer burgerschap te bevorderen, maar ook meer wereldburgerschap.