De Haagse redactie blikt terug op een politiek crisisjaar

Op de drempel van het zomerreces weet het kabinet de Haagse politiek weer op z’n kop te zetten. Dat deden ze wel vaker in het voorbije politieke seizoen, waar bijna elke week wel de vraag op tafel lag: hoe lang houdt Rutte IV dit nog vol?

De Haagse redactie van Trouw blikt in deze speciale aflevering - de laatste van dit seizoen van Haags Halfuurtje - terug. Het jaar van grote dossiers en nog grotere onzekerheden zoals asiel, landbouw en de gaswinning in Groningen. Het jaar van de verkiezingsoverwinning van de BBB, de implosie van het CDA en het verstandshuwelijk tussen GroenLinks en de PvdA. Van politieke lelijkheden, maar ook samenwerkingen. En op de achtergrond van dit alles woedt er nog steeds een oorlog.

Presentatie: Christoph Schmidt; redactie en productie: Hannah van der Wurff; montage: George Paul Henneberke; deze aflevering te gast: Petra Vissers, Esther Lammers, Auke van Eijsden, Judith Harmsen, Niels Markus.

Lees ook:

Rutte dreigt met val kabinet vanwege migratiedeal

De coalitiepartijen spelen hoog spel in de laatste onderhandelingsfase van een deal over migratie. De lont in het kruitvat is aangestoken. De vraag is nu of die ontploft of uitdooft.