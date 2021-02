Corona vergroot de ongelijkheid: waarom geen solidariteitsheffing?

Politieke partijen willen maar wat groeiende ongelijkheid in Nederland bestrijden. Bijvoorbeeld door een hoger minimumloon.

Maar of dat ook betekent dat mensen met een hoger inkomen meer moeten inleveren? Daarover hoor je ze nooit. In deze vierde aflevering van de podcast ‘Wijsneuzen, de verkiezingen’ praten Frits van Exter en Menno Hurenkamp met Trouw-redacteur Wilma Kieskamp en socioloog Monique Kremer over de vraag of het de politiek eigenlijk wel echt menens is om iets te doen aan de ontwrichtende scheefgroei.

‘Wijsneuzen. de verkiezingen’ is te beluisteren via de onderstaande speler en alle bekende podcastkanalen als Omny, Spotify, Apple en Stitcher.

Monique Kremer: “De klassiek rechtse partijen hebben de van oorsprong linkse thema’s helemaal omarmd. Zij willen weer een overheid waar de burger zekerheden aan kan ontlenen. Maar de vraag is of zij boter bij de vis leveren”

Menno Hurenkamp: “De overheid kan nu ook onbekommerd schulden maken om iets te doen aan de ongelijkheid. De vraag is wanneer er weer bezuinigd moet worden.”

Wilma Kieskamp: “Als je echt iets wilt repareren aan de onderkant, moet je politiek hele andere keuzes maken om dat te kunnen financieren.”

Ondertussen wakkert de coronacrisis de ongelijkheid in Nederland verder aan. Vandaar de suggestie van Monique Kremer voor een solidariteitsheffing: laat de burgers, die minder gebukt gaan onder de gevolgen, bijdragen aan de steun voor de slachtoffers. Zoals de West-Duitsers na de hereniging de Oost-Duitsers steunden. Een coronabelasting: de crisis is ernstig genoeg voor een groots gebaar.