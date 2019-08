Achter de Schermen: de Isoleercelmonologen

Hoe is het om dagenlang in een isoleercel te zitten? Afgesloten van de wereld, met niets meer dan een matrasje en een stalen wc voor handen?

Het lukt ggz-instellingen niet hun plechtige belofte na te komen om patiënten minder vaak op te sluiten. De separeerruimte blijkt een noodzakelijk kwaad, blijkt uit een rondgang van Trouw in samenwerking met Investico en De Groene Amsterdammer. Maar wat vinden patiënten eigenlijk zelf van die isoleercel?

In deze aflevering van de Trouw Achter de Schermen Podcast gaat Trouw-redacteur Rianne Oosterom in gesprek met Jeroen Zwaal, die in het verleden kampte met psychoses en zelf een poos doorbracht in zo’n isoleercel. Ook schreef hij voor Trouw een monoloog om inzichtelijk te maken hoe dat is: psychose, wanen en het verblijf in ‘de separeer’.

Achter de Schermen Podcast

