Zwitserland en Nederland lijken meer op elkaar dan je zou denken

Zwitserland bereikt regelmatig het nieuws wanneer de bevolking er zich uitspreekt over thema's die in de rest van Europa opzien baren. Zo stond onlangs zelfs de toekomst van de publieke omroep ter discussie in de Alpen. En daarom vormt Zwitserland voor sommigen een 'referendumwalhalla', maar hoe langer ik er woon, des te minder verschil ik zie met Nederland en trouwens ook België, vanwege fundamentele overeenkomsten tussen de Lage Landen en het Westelijk Alpengebied.

Om te beginnen liggen Nederland, België en Zwitserland in delen van Europa waar culturen elkaar overlappen. Zo ligt Zwitserland op een kruispunt tussen Latijns- en Centraal Europa samen met het noorden en zuiden van ons continent. Het Zwitserduits heeft dan ook veel weg van Vlaams. En de Zwitserse vlag verbeeldt dit treffend met een kruis voor vier cultuurgebieden die als tectonische platen langs elkaar heen schuiven, waarbij de kleur rood aangeeft dat er brandgevaar voor burgeroorlog bestaat in de bergen.

Vier culturen De Lage Landen met Nederland en België kennen een vergelijkbare uitgangspositie, omdat aan de Noordzee vier culturen elkaar eveneens treffen. Latijns-Europa ontmoet immers Scandinavië, terwijl het Rijnland overgaat in de angelsaksische wereld. Deze culturele diversiteit zorgt dus net zo goed voor wrijving of zelfs brandgevaar (denk aan de Tachtigjarige Oorlog of de afsplitsing van België). Daarom vormen de politieke systemen van Nederland, België en Zwitserland verschillende manieren om een multiculturele regio stabiel te houden Hoe kan de politiek met deze verscheidenheid omgaan? Voor de Lage Landen komt dit tussen 1870 en 1970 neer op een nagenoeg volledige segregatie van bevolkingsgroepen. De Nederlandse en Belgische vlag verbeelden dit treffend, omdat alle kleuren (of culturen) van elkaar gescheiden zijn. Verder biedt laagland aan de Noordzee voor Brussel en Den Haag goede voorwaarden om een centralistische eenheidsstaat te vormen. Tijdens de Verzuiling kan men elkaar dus vinden vanuit het principe dat iedere groep soevereiniteit geniet binnen eigen kring. De Zwitsers daarentegen struikelen halverwege de 19de eeuw, omdat in het jaar voor 1848 een korte burgeroorlog uitbreekt in het Alpengebied, mede door het feit dat een centrale eenheidsstaat lastig te vormen valt in de bergen (zie ook het voormalige Joegoslavië). Oplossing is een decentraal politiek bestel dat functioneert op volkssoevereiniteit, met referenda om iedereen een mogelijkheid te bieden om zeggenschap uit te oefenen (die Mitbestimmung), zodat niemand zich achtergesteld voelt.