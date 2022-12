Zwijgen is goud op Buitenlandse Zaken en daarin gedijen racisme en seksisme

Het aanpakken van rotte appels op Buitenlandse Zaken, zal niet helpen. Het is het systeem dat racisme voedt binnen het ministerie, stelt Berber van der Woude.

De publicatie van het rapport over racisme binnen het ministerie van buitenlandse zaken is ingeslagen als een bom. En terecht. Het is moeilijk te bevatten dat juist het ministerie dat principes van internationale gelijkwaardigheid en mensenrechten uitdraagt en er al jaren prat op gaat cultureel divers te zijn, zo vreselijk nat gaat op het bieden van een omgeving waar alle medewerkers gewoon fijn hun werk kunnen doen.

Als recent afgezwaaide ex-diplomaat beluisterde ik gefascineerd de reacties van de bewindspersonen op het departement. “Racisme is onacceptabel”, twitterde Schreinemacher. “Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen zich hier niet schuldig aan maakt”, reageerde Hoekstra. Secretaris-generaal Huijts stelt dat de meeste BZ’ers wél ‘op een goede manier in het leven staan’. Alles wijst op de interpretatie: dit zijn gedragingen van slechte individuen. Als we streng genoeg tegen deze ‘rotte appels’ optreden, is het probleem zo opgelost.

Hoewel ik absoluut vind dat het aanpakken van racistisch gedrag onderdeel moet zijn van de vervolgstappen, mis ik volledig het besef dat deze gedragingen alleen kunnen ontstaan in een systeem dat ze aanmoedigt. Blijft dat systeem intact, dan blijft het ook dit gedrag stimuleren. Het ministerie van buitenlandse zaken ontstond in de hoogtijdagen van het kolonialisme, een systeem dat draaide op zelfverrijking, uitbuiting en racisme. En waarvan elementen misschien nog altijd aanwezig zijn.

Dit rapport toont de uitwassen van hetzelfde systeem dat het mogelijk maakte dat een topfunctie, die al was vergeven aan een vrouw, op het allerlaatste moment toch naar een witte man ging. Een systeem waarin het rapport over onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de la verdween. Een systeem waarin morele argumenten niet als diplomatiek relevant worden gezien. Het is een systeem waarin je alleen op invloedrijke posities komt als je niet piept wanneer je wangedrag ondergaat, je mond houdt als je er getuige van bent en je conformeert aan de mensen die in het systeem komen bovendrijven.

Toch is het een bolwerk dat bij veel jonge mensen tot de verbeelding spreekt. De wereld over reizen, grote problemen oplossen. Ook mij trok dat beeld aanvankelijk aan. Maar met het verstrijken van mijn jaren in Den Haag en op buitenlandse posten merkte ik dat er bij BZ bepaald geen bonus staat op het afwijken van de norm. Wie op basis van professionele kennis of moreel kompas weeffouten in beleid of organisatie constateert, wordt niet geacht daar een punt van te maken.

Collectieve apathie

Zwijgen is goud. De collectieve apathie die dat tot gevolg heeft, vormt de ideale atmosfeer waarin de oude, vertrouwde racistische en seksistische reflexen overeind blijven. Ik koos ervoor te vertrekken. En met mij vele anderen. Opmerkelijk vaak vrouwen en mensen van kleur, is mijn indruk.

Niet alleen de mensen die in dit systeem werken, hebben er last van. Het heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van de resultaten.

Een instituut dat bol staat van racisme kan alleen maar beleid produceren en uitvoeren dat daar ook vol mee zit. Om maar wat te noemen: de vanzelfsprekendheid van de onmenselijke behandeling van vluchtelingen aan de buitengrenzen van de EU, meestal bruine en zwarte mensen. Onze houding bij de teruggave van geroofde kunstschatten, aan bruine en zwarte mensen. De neiging in de ontwikkelingssamenwerking om programma’s geleid door witte mensen makkelijker te vertrouwen dan programma’s geleid door bruine en zwarte mensen. Het feit dat we ons niet kunnen inleven in het leed van Palestijnen, Afghanen, Jemenieten, Congolezen, nou ja, bruine en zwarte mensen.

Hoe verder, nu het racisme institutioneel blijkt? Hoe verander je een systeem? Begin eens met stoppen met denken dat je alles al snapt. De reacties van Hoekstra, Schreinemacher en Huijts laten namelijk precies zien dat ze geen idee hebben. Luister. Neem afscheid van de dragers van de oude cultuur van witte mannelijke superioriteit.

Zet deuren wagenwijd open

Treed ook op tegen ongewenst gedrag en vooral tegen mensen die niets doen met meldingen. Zet ramen en deuren wagenwijd open voor alle talent op de markt. Maar zorg er bovenal voor dat die mensen ook bij je willen blijven. Niet door ze het valse gevoel te geven dat ze bij een superieure exclusieve club horen. Niet door ze te helpen conformeren aan het systeem. Maar door een organisatie te zijn waar zoveel verscheidenheid is dat goede discussie – als voorwaarde van goed beleid – vanzelf ontstaat.

Berber van der Woude werkte ruim dertien jaar bij het ministerie van buitenlandse zaken, afwisselend in Den Haag en als diplomaat (o.a. Colombia en de bezette Palestijnse Gebieden). Sinds 2022 werkt ze als adviseur op het gebied van organisatieverandering.

