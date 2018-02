Zwijgen en wegkijken zijn geen oplossingen in Syrië

De oorlog in dat laatste land sleept zich nu al bijna zeven jaar van het ene naar het andere dieptepunt voort, met steeds meer internationale bemoeienis op de grond. Iran, Turkije, Rusland, de Verenigde Staten, Israël – al die landen zijn bezig met een cynische strijd om invloed in een land dat al helemaal kapot is. Het bemoeilijkt zelfs de meest basale maatregelen om de Syrische bevolking te beschermen.

Sinds een week vinden er aanhoudende bombardementen plaats op Oost-Ghouta, een voorstad van Damascus – een wijk waar jihadisten verschanst zitten die vechten tegen het regime van president Assad, maar waar volgens schattingen ook 400.000 burgers wonen. Die leven in schuilkelders, zonder toegang tot voedsel of medische zorg, met de voortdurende dreiging van raketten boven hun hoofd. In een week kwamen er al meer dan vijfhonderd mensen om het leven.