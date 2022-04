Zwarten, homo’s en vrouwen zijn er volgens Derksen nu eenmaal om grappen over te maken

Bij tijd en wijle beleeft Nederland een kortstondige aanval van massaverontwaardiging omdat iemand op televisie – deze iemand is meestal Johan Derksen – iets afschuwelijks heeft gezegd over zwarten, homo’s of vrouwen. Die massaverontwaardiging leidt dan zelf ook weer tot verontwaardiging, in de eerste plaats onder degenen die altijd zeggen dat je niks meer mag zeggen, maar ook wel onder mensen die de kriebels krijgen van alles wat naar massa neigt. Die laatste categorie vind ik vaak interessant, maar het kan ook een valkuil kan zijn om automatisch een andere positie te kiezen dan die van de gemene deler. Soms is de verontwaardiging gewoon terecht.

Maar het is waar: de luide afkeuring van het gedrag van de ander kan vergezeld gaan van een zekere zelfverheffing. Hoe slechter jij bent, hoe beter ik. “Ik haat morele verontwaardiging”, zei W.F. Hermans – de zinsnede kwam gisteren voorbij op Twitter omdat het de sterfdag van de schrijver was. Morele verontwaardiging is zedenprekerij, daar heeft de na-oorlogse generatie zich van bevrijd, Johan Derksen is er een sprekend voorbeeld van. Hij ziet die verontwaardiging als hypocrisie, en precies dat wilde hij deze week aan het licht brengen met zijn verhaal over de laveloze vrouw en de kaars die hij tussen haar benen stak. Het had in een andere setting een eerlijke en nuttige biecht kunnen zijn, als zijn empathie de vrouw had gegolden. Maar dat was niet zo. Zijn empathie ging uit naar Johnny de Mol.

Hypocriete mensen

Hij zei het zelf: het was vanwege de beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van De Mol dat Derksen besloot iets te vertellen waar hij ‘niet trots’ op was. Want De Mol moest worden beschermd tegen alle ‘hypocriete mensen die iedereen aan de schandpaal nagelen’. Zo kwam Derksen met een ‘heel smerig verhaal’, waarvan hij zelf in eerste instantie toegaf dat het ‘technisch gezien’ kon worden beschouwd als een verkrachting. Een dag later krabbelde hij wat terug, maar waar het om ging, was dit: het was ‘een jeugdzonde’, zoals iedereen die kon begaan, Johan Derksen, Johnny de Mol, je weet wel.

Aan de tafel van Vandaag Inside werd met gelach gereageerd: nog mazzel voor de vrouw dat het ging om een kaars en niet om een honkbalknuppel. Dat was geheel in lijn met wat in dit mannenprogramma als humor wordt beschouwd: je mag niks meer zeggen, maar zij doen het toch. Zwarten, homo’s en vrouwen zijn er nu eenmaal om grappen over te maken, en ook seksueel misbruik kan behoorlijk om te lachen zijn.

Talpa zegt ‘enorm geschrokken’ te zijn van Derksen, maar de omroeporganisatie bedoelt natuurlijk geschrokken te zijn van de massaverontwaardiging, die hopelijk een teken van de tijd is. Op een gegeven moment is minachting geen uitzendbare humor meer. Sterker: dat moment is gewoon nu. Zou dat censuur betekenen? Welnee. Elk medium maakt voortdurend afwegingen over wat wel of niet te publiceren. Niemand zal Derksen en de zijnen verbieden hun grappen te maken, maar geen enkele omroep is verplicht die uit te zenden. Laat ze een geluidsdichte mancave zoeken.