Zwarte Vrijdag is zo zwart als de bladzijden die de Chinese mensenrechten kenmerken

Vele Nederlanders trappelen al van ongeduld om zich morgen in de duistere tinten en het obscure consumentisme van ‘Black Friday’ te kunnen wentelen. Aan de andere kant van de wereld wrijven Chinese exporteurs zich in de handen. Jaarlijks exporteert China voor 39 miljard euro naar Nederland (andersom: 11 miljard). Daarbij springen sectoren als toestellen voor telecommunicatie (8,8 miljard) of kleding (2,4) eruit. Wie morgen een goedkope spijkerbroek, speelgoed ( Sinterklaas!) of Huawei-smartphone uit China koopt, zal feitelijk extra zuurstof in de enorme longen van de Chinese productiemachine blazen. We hebben het dan inderdaad over een ‘Zwarte Vrijdag’. Zo zwart als de bladzijden die de Chinese mensenrechten vandaag kenmerken. China is een van de laatste communistische landen ter wereld, maar wel een die zowel stalinistische als kapitalistische instrumenten hanteert om zijn macht te consolideren.

In China worden momenteel meer dan een miljoen etnische moslims, ook wel Oeigoeren genoemd, in kampen in de provincie Xinjiang opgesloten. Mannen en vrouwen die niets anders willen dan hun geloof belijden en hun eigen taal spreken. Ze werden opgepakt zonder vorm van proces, soms van hun kinderen gescheiden, om in marxistische concentratiekampen te worden ‘heropgevoed’. In die openluchtgevangenissen worden moslims gehersenspoeld en 24 uur per dag door draaiende camera’s in de gaten gehouden. Oeigoeren kunnen de meest vernederende behandelingen verwachten: van fysieke foltering tot het gedwongen eten van varkensvlees.

Het Chinese communisme zaait dood en verderf

Dat het Chinese communisme dood en verderf zaait zodra het met religies wordt geconfronteerd, weten we sinds de invasie en kolonisatie van Tibet in 1950. De meeste van de ongeveer 2700 boeddhistische kloosters werden toen met de grond gelijk gemaakt of gesloten. In 1962 waren er nog 75 over. De onderdrukking was beestachtig en iedere opstand werd (tot 2008) wreed neergeslagen. Later werd het regime uit Peking met de indrukwekkende opkomst van de Falun Gong-beweging geconfronteerd, waar tientallen miljoenen Chinezen lid van waren. Deze spirituele zelfdiscipline die in 1992 in China voet aan de grond kreeg, werd in 1999 als ‘sekte’ bestempeld en verboden. Ook de beoefenaars ervan werden in strafkampen opgesloten, gemarteld en soms ge­executeerd.

Nu zijn moslims aan de beurt en op 23 landen na (waaronder Nederland) zwijgt de wereld. Die landen hebben een VN-verklaring ondertekend die China veroordeelt wegens ‘massale gevangenschap, het beperken van culturele en religieuze praktijken en surveillance specifiek gericht op etnische Oeigoeren’. Opvallend is dat het vooral westerse landen zijn die China veroordelen. Moslimlanden zoals Egypte, Pakistan, Saudi-Arabië of Algerije steunen juist China in zijn moorddadige repressie van Oeigoeren. Solidariteit met geloofsgenoten kan niet op tegen de enorme investeringen die de tweede wereldeconomie in die landen rondpompt.

