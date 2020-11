Zwarte Piet mag dan misschien klinisch dood zijn, het getreiter van tegenstanders is nog springlevend

Nu dat Zwarte Piet (ZP) klinisch dood is verklaard, dat bibliotheken boekjes met zijn afbeelding uit de omloop halen, dat docenten straks nog liever een prent over Mohammed voor hun les over vrijheid van expressie zullen gebruiken dan een foto van Zwarte Piet, dat voorstanders van de toenmalige kindervriend nog maar 55 procent van de blanke bevolking vertegenwoordigen, dat winkeliers als de dood zijn voor een gepland bezoek van activisten en consequent hun eetbare en aaibare ZP’s van de schappen halen, dat vele steden hun ZP’s in de kelder hebben opgesloten, dat Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie, in navolging van rapper Akwasi, op 17 september in Het Parool heeft verklaard: “Als nog een witte persoon mij racistisch bejegent, eindigt die in het AMC en als ik Zwarte Piet tegenkom sla ik hem knock-out”(een groep burgers heeft hierover aangifte gedaan), dat door corona geen intocht meer doorgaat dit jaar wat de al klinisch dode Zwarte Piet in een wolk van aerosolen doet verdwijnen en nu dat ik door zijn schuld zojuist de langste zin van mijn hele carrière beging, vraag ik me het volgende af: wat deden toch in hemelsnaam die 15 KOZP-demonstranten (Kick Out Zwarte Piet) zaterdag in Maastricht?

Er was op het Vrijthof geen intocht en tot ze kwamen was er geen hond te bekennen tussen de verlaten terrasjes. Is het antwoord: bezig­heids­­therapie of heimwee naar de toen nog springlevende ZP, strijd­makkersreünie rond een stoffelijk overschot, volstrekt nutteloos naoorlogs verzet?

Institutioneel racisme op fluimbereik

Neen. De bedoeling was het uitdovende vlammetje van de gewonnen strijd van dieselolie (brandt ­beter) te voorzien door middel van gratuite provocatie. En het werkte! De in de ogen van KOZP Limburgse deplorables aangevuld met wat MVV-hooligans kwamen tieren en knokken. Zie je wel dat het racisme springlevend is! Institutioneel racisme op fluimbereik dankzij een paar honderd achterhoeders die in de open val trapten.

Wat moet je straks als alles is uitgewerkt, ZP morsdood, excuses voor de slavernij zijn gemaakt, alle standbeelden beklad zijn en de Coentunnel dicht voor het verkeer? Het land moet toch verder ontwricht en de kloof tussen woke kleurrijken en blanke deplorables verder uitgediept? Dan rest nog de gratuite provocatie, want zelfs die 55 procent in plaats van 85 procent pro-ZP een paar jaar geleden zeggen niet veel: volgens peiler ‘EenVandaag’ zijn veel mensen van mening veranderd ‘om de lieve vrede te bewaren’.

Ja, zo zijn Nederlanders eenmaal: pragmatisch en consensusgericht om de rust te herstellen. Maar hiermee slaat de verveling ook snel toe.

Gelukkig hebben we nog de partij Bij1 van Sylvana Simons en Quinsy Gario die feitelijk de politieke arm is van KOZP. De jongeren van Bij1 hebben onlangs een flyer gemaakt waarin staat: “Politiemensen krijgen €300 bonus. Even extra cashen om je medemens te onderdrukken. Voor dit racistische machts(misbruik)instituut geen punt” (politie heeft aangifte gedaan).

Zwarte Piet is misschien klinisch dood, maar het getreiter springlevend.

