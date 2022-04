Zwarte lijsten, oppositie buitenspel. De nieuwe bestuurscultuur van Rutte IV is ver te zoeken

Na het toeslagenschandaal stelde het kabinet-Rutte IV een nieuwe bestuurscultuur in het vooruitzicht. Intussen is er weinig veranderd. Nog steeds bestaan er zwarte lijsten; nog steeds voldoet het kabinet niet aan de grondwettelijke inlichtingenplicht; nog steeds bepaalt het kabinet met de coalitiepartners wat de uitkomst van het parlementair overleg moet zijn en volgen de coalitiepartners gedwee het Kabinet. De oppositie staat buitenspel, tenzij het niet anders kan. Van ‘open overleg’ met het parlement is geen sprake.

De Tweede Kamer is zo een verlengstuk van het kabinet. Tijdens het debat over de Onderwijsbegroting merkte minister Dijkgraaf op dat er nieuw overleg over het regeerakkoord gaande is met de coalitiepartners. Daarmee maakte hij het lopende overleg met de Tweede Kamer tot een non-discussie. Tijdens het debat over de mondkapjes beschermden de woordvoerders van de VVD- en de CDA-fractie beide ministers. Inmiddels leidt de onverwachte stijging van de rijksuitgaven tot nieuw overleg met de coalitiepartners over de hele begroting. De oppositie staat weer buitenspel.

De trias politica op zijn kop

De politieke beleidsbepaling is in handen gekomen van een kleine politieke elite en ontwikkelt zich naar een pseudopresidentieel stelsel. Dat is de trias politica op zijn kop. De makers van de eerste Grondwet wisten wél hoe de verhouding tussen de staatsmachten binnen een representatieve parlementaire democratie behoort te zijn. In artikel 12 van de Staatsregeling van 1798 schreven zij: ‘Aan de Vertegenwoordigende Macht zijn alle bewindvoerende Lichaamen ondergeschikt en verantwoordelijk.’ Vijftig jaren later hield Tocqueville een rede in het Franse parlement. Hij wees erop dat de passies van de politieke strijd waren veranderd en dat de parlementariërs niet hoorden wat onder het volk werd gezegd. Zij zagen geen gevaar. Zij vergisten zich, aldus Tocqueville. Enige maanden later brak de Februarirevolutie van 1848 uit.

De passies van de politieke strijd zijn opnieuw veranderd en de kiezers zijn opnieuw op drift. Het vertrouwen in de overheid is zorgelijk laag. Parlementariërs zouden er goed aan doen zich niet opnieuw te vergissen. Zij behoren zich de grondslagen van de Grondwet ‘eigen’ te hebben gemaakt en zich daarnaar te gedragen. De Tweede Kamer is geen verlengstuk van de uitvoerende macht.

Lees ook:

Zijn we terug bij af met die nieuwe bestuurscultuur of is er nooit een begin mee gemaakt?

De nieuwe bestuurscultuur op een presenteerblaadje? Nee, constateert chef van de redactie politiek Bart Zuidervaart. Minister Dijkgraaf toonde zich een brave uitvoerder van het coalitieakkoord.