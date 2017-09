Zwak Frankrijk vereist een lagere, Nederlandse staatsschuld

Het precieze moment is niet te bepalen, maar in de herfst van 2016 overschreed onze staatsschuld de onwaarschijnlijke grens van 1 biljoen (1000 x 1 miljard) gulden oftewel 453 miljard euro.

Nog in de jaren zestig stond het hebben van een be­gro­tings­te­kort gelijk aan vloeken in de kerk

In de voorbije halve eeuw is de manier waarop politici aankijken tegen de staatsschuld radicaal gewijzigd. Nog in de jaren zestig stond het hebben van een begrotingstekort (en daarmee het creëren van een schuld) gelijk aan vloeken in de kerk. Het kabinet-Marijnen (1963-1965) struikelde bijna over 'het gat van Witteveen': deze minister van financiën meldde een begrotingstekort en dat druiste in tegen de Nederlandse traditie van het voeren van een gezonde overheidshuishouding. Hier gold wat ook nu nog in onze privéhuishoudens verstandig beleid is: je mag uitgeven wat je wilt, zolang het maar niet meer is dan je ontvangt. Want schulden maken je kwetsbaar.

Deze kijk op de overheidsfinanciën wijzigt in de jaren zeventig en tachtig radicaal: ongeacht de politieke kleur van de achtereenvolgende kabinetten worden begrotingstekorten en daarmee het opvoeren van de staatsschuld bijna geaccepteerd als zijnde een natuurwet. In tijden van crises moet de overheid royaal geld uit blijven geven om de kwakkelende economie te stimuleren. Na afloop van een recessie komt er dan vanzelf weer genoeg belastinggeld binnen om het geleende af te lossen. Dat laatste blijkt keer op keer echter een moeilijke opgave.

Ongeloof Met enige regelmaat pleiten financiële deskundigen ervoor om de economie blijvend te stimuleren door niet teveel te beknibbelen op de overheidsuitgaven. De staatsschuld is beheersbaar en staat in een gezonde verhouding tot ons bruto binnenlands product. Het kabinet Rutte-Asscher en in het bijzonder minister Jeroen Dijsselbloem verdienen lof voor de wijze waarop zij Nederland financieel door de crisis hebben geloodst. Het begrotingstekort is in deze kabinetsperiode geleidelijk teruggedrongen van 5 procent naar volgend jaar een overschot van 1 procent. De staatsschuld echter is intussen beangstigend hoog opgelopen: onze politici uit de jaren zestig zouden er met ongeloof en verbijstering naar gekeken hebben. Er zijn twee belangrijke redenen om in het komende decennium krachtig in te zetten op het aflossen van een flink deel van de staatsschuld. De eerste factor is de rente die wij (van ons belastinggeld) moeten betalen over die schuld. Die rentepost is nu relatief laag omdat de marktrente laag is, maar desondanks een kostenpost op de begroting die vrijwel gelijk is aan de uitgaven van het ministerie van defensie.

Drastisch bezuinigd Zodra de rente gaat stijgen naar een historisch niet ongebruikelijk niveau van 5 procent, dan lopen de jaarlijkse rentelasten al snel op richting 20 miljard per jaar. En dan is Leiden in last: op alle andere begrotingsposten moet dan weer drastisch bezuinigd worden met alle gevolgen (en protesten) vandien. Een tweede gevaar dat dreigt en waartegen wij ons zullen moeten wapenen, is Frankrijk Een tweede gevaar dat dreigt en waartegen wij ons zullen moeten wapenen, is Frankrijk. Dat land ziet zichzelf nog steeds als wereldmacht en Europa als haar achtertuin. De Fransen zijn altijd trots geweest op hun land, hun wijn, hun cultuur, maar vreemd genoeg nooit op hun nationale munteenheid de franc. Al sinds 1974 is er onafgebroken een begrotingstekort. Velen herinneren zich nog de bijna tweejaarlijkse devaluaties van deze munt ten opzichte van de mark en de gulden in de jaren zeventig en tachtig. Daarmee werden de concurrentieverhoudingen met de andere Europese landen (vooral Duitsland en Nederland) weer voor even rechtgetrokken. Sinds het verdwijnen van de franc en de invoering van de euro in 2000 is die ontsnappingsmogelijkheid voor hen afgesneden.

Mitterand De Fransen zullen hun begrotingsevenwicht dus nu echt moeten realiseren, door zich te beheersen en niet meer uit te geven dan wat er aan belastinggeld binnenkomt. Het in Maastricht afgesproken percentage van maximaal 3 procent begrotingstekort (handtekening van Mitterrand eronder) wordt systematisch overschreden. Door het decennialang accepteren van forse begrotingstekorten is de Franse staatsschuld inmiddels tot astronomische hoogte gestegen. De kredietwaardigheid van het land wordt door internationale rating-bureaus steeds verder afgewaardeerd. Als de rente in de komende jaren gaat stijgen, wordt de last voor Frankrijk te zwaar en zal een beroep gedaan worden op steun van het IMF en Europa. Het gaat dan om steunbedragen van een omvang waarbij vergeleken de aan de Grieken verleende financiering in het niet valt. De rijke Noord-Europese landen (Duitsland, Nederland en Finland) zullen de bulk van dit kapitaal moeten ophoesten. Een extra reden voor ons dus om onze staatsschuld in rap tempo te verminderen: er zal in de komende decennia vanuit de eurozone op ons nog een fors beroep gedaan worden op het aanspreken van onze reserves. Lees ook: 'Hogere staatsschuld is juist goed'.

