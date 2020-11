Zwaar geteisterd Frankrijk wordt gestigmatiseerd

Op 19 maart 2012 rond acht uur parkeerde Mohammed Merah (23) zijn scooter voor de joodse school Otzar Hatorah in Toulouse. Hij had eerder drie militairen gedood en nu schoot hij op een docent en drie kinderen: Gabriel (4), Arieh (5) en Myriam (7). Deze laatste greep hij bij het haar en joeg koeltjes een kogel door haar hoofd.

Deze aanslag wordt in Frankrijk als het startpunt beschouwd van een reeks dodelijke aanvallen in het IS-tijdperk. In totaal werden in die laatste acht jaar door islamisten niet minder dan 49 (!) aanslagen gepleegd in Frankrijk, waarvan 29 met dodelijke slachtoffers: in totaal stierven 270 mensen onder de islamistische slagen. Het Franse volk hield zich voorbeeldig in: geen represailles op de eigen moslimpopulatie, maar alleen brandende kaarsen, bloemen en pennen in de lucht.

Groteske onjuistheden

Je zult lang naar empathie voor de slachtoffers en respect voor het zwaar geteisterde land kunnen zoeken in het verbijsterende interview vol groteske onjuistheden met de Amerikaanse Joan Wallach Scott (78), in de Verdieping. Wel vind je een loeiharde charge tegen Frankrijk en zijn president. In haar tekst zijn Macron en de zijnen nationalisten die uit ‘puur racisme’ moslims als criminelen behandelen. Macron die als dijkbewaker tegen nationalisme en populisme door de halve wereld werd gefêteerd, is nu bij Scott een onderdrukker die ‘van elke moslim een potentiële terrorist maakt’. Heeft hij niet onlangs schandelijk beweerd dat ‘de islam in crisis verkeert’?

Scott weet kennelijk niet dat islamitische prominenten hem zijn voorgegaan, van de toenmalige Jordaanse kroonprins Hamzah in 2002 tot de toenmalige premier van Maleisië Mahathir Mohamad vorig jaar: “We weten allemaal dat de moslims, hun religie en hun landen in een staat van crisis verkeren (...) door broedertwisten, burgeroorlogen, falende regeringen en vele andere rampen”.

Erger in dat interview zijn de onjuistheden. Zo beweerde Scott dat ‘Franse neonazi-groepen synagogen en moskeeën aanvallen’. Er is, voor zover ik heb kunnen nagaan (correcties welkom), geen synagoge door neonazi’s aangevallen in Frankrijk. Op de Europese lijst van extreem-rechtse aanvallen komt alleen die op de moskee van Bayonne (2019) voor: een extreem-rechtse bejaarde man van 84 jaar verwonde twee moskeegangers.

Ook beweerde Scott dat president Chirac nipt van Marine Le Pen de verkiezing won. Maar Marine Le Pen deed voor het eerst mee aan de presidentsverkiezingen in 2012, toen Chirac al vijf jaar met pensioen was!

Boerkini

Ook vreemd: Franse agenten hebben ‘vrouwen in boerkini van het strand getrokken’ (2016, Nice een maand na de aanslag met 86 doden). Volgens mij wel beboet, wat een rechter enkele weken later ongedaan maakte. Frankrijk hoeft niets te vrezen zegt Scott doodleuk zolang de sharia niet is opgelegd.

Deze week publiceerde dagblad Le Point een peiling onder Franse moslimjongeren: 57 procent vindt de sharia belangrijker dan de Franse wetten. Waarom deze Amerikaanse hoogleraar zo wild om zich heen (mis)slaat en een heel zwaar getroffen volk en zijn president stigmatiseert, blijft een raadsel.

