Zowaar een optimistisch stemmend verhaal over een route uit de benauwende wereld van het nepnieuws

Als eerste grote socialemediaplatform gaat Pinterest nepnieuws over het klimaat verbieden. Berichten waarin het bestaan of de impact van klimaatverandering ontkend wordt, nepnieuws over klimaat­beleid, berichten waarin wetenschappelijke gegevens verkeerd gerepresenteerd worden: allemaal niet meer toegestaan. In het persbericht wordt een enthousiaste Michael Khoo aangehaald, van Friends of the Earth, het netwerk van milieuorganisaties. Hij roept andere grote platforms op om het voorbeeld van Pinterest te volgen.

Goed idee? De richtlijnen zijn zo breed dat je je afvraagt wat je eigenlijk nog wél mag zeggen over klimaatverandering, behalve halleluja-we-gaan-de-wereld-redden-teksten. Een schone planeet volgens Pinterest is blijkbaar ook een planeet waar mensen geen gekke dingen denken of schrijven.

Mark Zuckerberg poedert graag zijn gezicht met snufjes schijnethiek

Bij Facebook zullen ze misschien wel oren hebben naar deze cosmetische ingreep: Mark Zuckerberg poedert graag zijn gezicht met snufjes schijnethiek. Bij Twitter is dat minder zeker nu Tesla-miljardair en zelf­verklaarde vrije-meningsuiting-absolutist Elon Musk zich tot grootste aandeelhouder van het bedrijf heeft opgewerkt. Musk is nu bezig om, op Twitter zelf, zijn plannen voor verbetering de ether in te knallen. Hij pleit hoe dan ook voor meer vrijheid.

Musk lijkt even vergeten dat absolute vrijheid op sociale media niet bestaat, omdat gebruikers geen inzicht hebben in de werking van algoritmen die, zo weten we dankzij klokkenluiders, extreme en polariserende berichten voorrang geven, en daarmee de verspreiding van nepnieuws stimuleren.

Bij Pinterest missen ze net zo goed zelf­reflectie: ze lijken niet in te zien hoe het wantrouwen van andersdenkenden alleen maar gevoed wordt door pogingen hun uitingen te censureren. De complotdenker zal Pinterest zien als verlengstuk van ‘de macht’ of van ‘de mainstreammedia’.

In een essay voor The Guardian beschrijft Bellingcat-oprichter Eliot Higgins hoe de werkwijze van zijn organisatie als model kan dienen in de strijd tegen nepnieuws. Bellingcat maakt gebruik van de inspanningen van groepen internetgebruikers, die in een specifiek onderwerp geïnteresseerd zijn, om foto’s, video’s en ander materiaal te analyseren op betrouwbaarheid. Denk aan hun uitstekende werk rond het neerhalen door Rusland van vlucht MH17.

Het punt is dat er sprake is van samenwerking en betrokkenheid

Het verzamelde materiaal wordt door Bellingcat alsnog gecontroleerd, maar het punt is dat er sprake is van samenwerking en betrokkenheid. Anders gezegd: nieuws dat mede dankzij jou tot stand komt, is geloofwaardiger dan nieuws dat rechtstreeks van ‘de macht’ afkomstig is.

Higgins pleit ervoor zoveel mogelijk (jonge) mensen instrumenten in handen te geven om zo gedegen onderzoek te doen, in plaats van het op zelfbevestiging gerichte ‘ik doe mijn eigen onderzoek’ van complotdenkers.

Of deze aanpak op grote schaal kan werken, weet ik niet, maar wat Higgins schrijft, is een van de weinige tot optimisme stemmende verhalen over een route uit de benauwende wereld van het nepnieuws.