Zou het kunnen dat Omtzigt zijn memo uit wraakzucht door anderen liet lekken?

Het vernietigende memo van Pieter Omtzigt ­tegen het CDA werd op 6 juni door de auteur getekend. Het lekte kort daarop uit en werd op 10 juni om 18.32 uur integraal door de site Geenstijl gepubliceerd. Dagblad De Limburger zette het ook aan hem gelekte memo dezelfde dag om 18.45 op zijn site (dit volgens het tijdstip dat beide ­sites aangeven). Net twee dagen later, op 12 juni, noteerde Pieter Omtzigt in een tweet: ‘Helaas is mijn inbreng voor de commissie-Spies op voor mij onbekende wijze gelekt naar de media.’ Gezien het feit dat ‘dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt’, besloot Omtzigt het CDA te verlaten en voor zichzelf te beginnen.

Het vertrek van Omtzigt is dus niet veroorzaakt door zijn ‘scherpe visie’ op het CDA maar door het uitlekken ervan. Het uitlekken krachtig betreuren of veroordelen deed Omtzigt overigens niet in zijn tweet. Sinds 10 juni heb ik me afgevraagd waarom de Nederlandse pers zich niet interesseerde voor de origine van het lek en de motivatie die erachter schuilde? Wie, o wie was de olifant in de Kamer die het journaille niet boeit? Dat het lek afkomstig was uit CDA-kringen die Omtzigt vijandig zijn, leek uitgesloten: te schadelijk voor partij en bestuur. Ik vroeg me ook af waarom het uitgerekend de site Geenstijl moest zijn, ook wel schockblog genoemd, die (met de Limburger) de primeur kreeg?

Geenstijl is in Nederland de ­onvoorwaardelijkste en virulentste pleitbezorger van Omtzigt. De site heeft hem de laatste maanden uren ‘zendtijd’ geschonken: via speciale uitzendingen (Schermtijd, Balie-lezing, praatcafés, interviews) waarin Omtzigt als absolute held wordt ­gefêteerd. Wie een verkeerd woord over het Kamerlid durft te schrijven, wordt door Geenstijl genadeloos ­publiekelijk terechtgesteld. Woensdag nog was het de beurt aan NRC-journalist Tom Jan Meeus die voor ‘tuig van de richel’ en ‘duurste plucheprostituee van het Binnenhof’ werd uitgemaakt (Meeus had een vergelijking tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt in het voordeel van de eerstgenoemde laten vallen). Volgende vraag: kreeg de bevriende site en CDA-hater Geenstijl het vernietigende memo misschien als teken van dankbaarheid voor zijn steun?

Woensdag werd via CDA-voorzitter Marnix van Rij bekend dat, anders dan Omtzigt in zijn afscheidtweet van 12 juni beweerde, hij nu toch weet wie het lek was. Door de telefoon zei Omtzigt: “Helaas Marnix, iemand uit de kring waarmee ik het document heb gedeeld, heeft het naar de pers gestuurd.” Laatste vragen: waarom werd het stuk dat strikt voor de CDA-evaluatiecommissie ­bedoeld was, in een ‘kring’ gedeeld? Wie was dan het lek in die kring en heeft hij of zij uit eigen beweging ­gehandeld?

Op zijn minst kun je concluderen dat Omtzigt nogal onvoorzichtig te werk is gegaan met een intern bedoeld document. De ander hypothese is ernstiger: zou het kunnen dat Omtzigt zijn memo uit wraakzucht door anderen liet lekken, wat hem, gezien zijn snelle reactie, een allang gewenste exitstrategie bij het CDA nu wel verschafte?

