Zorgen zijn voor Groningers nog niet over

Les 1 die emeritus hoogleraar Herman van Praag ons voorschotelt in een interview met hem (Tijd, 3 februari) luidt: ‘Wees afhankelijk’. Een stabiele relatie is essentieel in het leven, zegt hij. Binnen een huwelijkse relatie afhankelijk van elkaar durven zijn, draagt bij aan die stabiliteit.

Ook de relatie burger-overheid kan alleen in stabiliteit bestaan als beide partijen zich afhankelijk van elkaar durven opstellen. Wij zijn echter jarenlang met (berekenende) achterdocht behandeld, door de Nam én de overheid. Op vernederende wijze is ons steeds duidelijk gemaakt dat onze belangen niet tellen. Ons is afhankelijkheid opgedrongen die ver voorbij de grenzen gaat van het betamelijke. Hoe ver dat precies gaat, daar kan een niet-ingezetene van Groningen zich nauwelijks iets bij voorstellen.

Omgekeerd heeft de overheid zich nooit afhankelijk durven opstellen van ons. Ook bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol moest er van onze kant keihard, langdurig geknokt worden, ook al zei minister Wiebes op 31 januari op zijn persconferentie: “We hebben het leuk gehad samen”.

Voorbij de scheurenparade en de urgente vei­lig­heids­kwes­tie doemt een gapend gat op

Een flink deel van de gedupeerden heeft echter niks aan het protocol. Het ziet bijvoorbeeld niet toe op integrale vergoeding van álle schade (zodat je definitief en in veiligheid door kunt met je leven), en het geldt alleen voor meldingen die zijn gedaan na 31 maart 2017. Dat was de dag waarop aangekondigd werd dat er een nieuw protocol zou komen. Alle schades die onterecht zijn afgewezen door schadeveroorzaker Nam, al dan niet op basis van een door ingenieursbureau Witteveen+Bos bij elkaar gefantaseerde verwaarloosbare kleine kans op schade, vallen er dus buiten. Ditzelfde geldt voor gedupeerden die nog in de clinch liggen met Nam, sommigen van hen weigeren al sinds de zware beving in 2012 te tekenen bij het kruisje. Het is onverteerbaar dat juist die dwarsliggers na al die jaren nog steeds hun ellendige gevecht met Nam moeten voeren.

Prominente Groningers spreken desondanks de hoop uit dat het nu eindelijk goed komt. Dat is wensdenken. Voorbij de eindeloze scheurenparade en de urgente veiligheidskwestie doemt een gapend gat op. Velen hier in Groningen durven zich niet meer afhankelijk op te stellen van de overheid. De bodem is op perfide wijze onder ons burgerbestaan weggeslagen, en dat zal nog decennialang rimpels genereren tot in alle uithoeken van Nederland. Waar een klein land groot in kan zijn...

