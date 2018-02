Zorg voor sobere en duurzame Spelen

De eerste moderne Olympische Zomerspelen die in 1896 in Athene werden georganiseerd waren in alle opzichten een bescheiden sportevenement. Sindsdien zijn de Spelen uitgegroeid tot het grootste (sport)evenement ter wereld met een mondiale aantrekkingskracht. De organisatie vergt tegenwoordig miljardeninvesteringen. Bij veel organiserende gastlanden lijken politieke motieven inmiddels een belangrijker drijfveer te zijn dan sportieve overwegingen.

De verwerpelijke voorbeelden zijn bekend. De Olympische Spelen in Berlijn werden in 1936 misbruikt door een misdadig regime. De Olympiade in München werd in 1972 ‘gekaapt’ door Palestijnse terroristen. De Spelen kunnen echter ook voor positieve politieke doeleinden worden ingezet. Bij de Winterspelen in Pyeongchang zijn we getuige van een voorzichtige toenadering tussen de beide Korea’s en dat is een mooi en hopelijk oprecht politiek gebaar.

Dat de Olympische Spelen geleidelijk uit hun jasje zijn gegroeid en een mega(lomaan) karakter hebben gekregen is een gegeven dat het IOC gelukkig ook zelf erkent. De ‘Olympic Agenda 2020’ beoogt noodzakelijke hervormingen in gang te zetten. Het IOC wil bijvoorbeeld stimuleren dat zoveel mogelijk bestaande, tijdelijke en demonteerbare faciliteiten gebruikt gaan worden, dat de olympische sportonderdelen ook buiten gaststeden of -landen kunnen worden afgewerkt en dat de kosten van de organisatie omlaag gaan. Ook wil het IOC de corruptie binnen de eigen gelederen aanpakken.

