Zorg voor ouderen krijgt onterecht meer aandacht dan jeugdzorg

De balans in de zorg voor jongeren en voor ouderen is zoek. De aandacht in media en bij politici voor ouderen in verpleeghuizen is overweldigend. Hugo Borst schakelde, eerst met Carin Gaemers, nu met Adelheid Roosen, media in voor extra inzet voor (dementerende) ouderen in verpleeghuizen.

Met succes: de overheid stelt 2,1 miljard euro extra voor verpleeghuizen beschikbaar. Voormalig staatssecretaris Van Rijn had met instemming van de Tweede Kamer het Zorginstituut ingeschakeld om nieuwe kwaliteitseisen op te leggen aan verpleeghuizen, die zo betaald kunnen worden.

Nu naar de jeugd. Op 16 april jongstleden presenteerde minister De Jonge het actieprogramma 'Zorg voor de Jeugd' met de aankondiging van 108 miljoen euro in een 'Transformatiebudget' voor drie jaar. Let wel, de helft komt van VWS, de andere helft van gemeenten. Leg deze bedragen naast elkaar: 2,1 miljard extra voor de ongeveer 117.000 inwoners van verpleeg- of verzorgingshuizen en 108 miljoen euro voor de 392.445 kinderen die in 2017 gebruik maken van enige vorm van jeugdhulp. Stel dat het lukt om die extra 2,1 miljard in drie jaar te besteden, dan is dat 6000 euro per oudere per jaar. Voor de jeugdige is er 92 euro per jaar beschikbaar.

Blijkbaar heeft de Tweede Kamer indertijd zitten slapen, want tot verrassing van de Kamerleden hadden zij er niets meer over te zeggen. Een inhaalslag met een conceptwetsvoorstel van ministers Hugo de Jonge (VWS) en Bruno Bruins (Medische Zorg) is nodig om de Kamer weer zeggenschap te geven over uitgaven van deze zorggelden.

Een dikke acht

Nu de situatie van ouderen ten opzichte van kinderen en jongeren. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt in september 2017 dat vrijwel alle bewoners in verpleeg- of verzorgingshuizen te kampen hebben met (ernstige) lichamelijke beperkingen. Driekwart heeft geheugenklachten, 40 procent heeft dementie. Twee derde van de bewoners krijgt wekelijks bezoek, vooral van hun partner en kinderen. Bewoners en hun familieleden geven in het onderzoek van de Actiz Benchmark in 2016 onder 25.000 cliënten van zorg in verpleeg- of verzorgingshuizen een dikke acht.

Zo schrijnend anders is het gesteld met kinderen en jeugdigen. In 2010 zijn in Nederland bijna 119.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling (onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut). In 2014 zijn er ruim 208.000 kinderen die zorg vanuit de GGZ ontvangen. Kinderen en jongeren hebben nog een heel leven voor zich. Zij dragen de gevolgen van kindermishandeling en psychische problemen een leven lang met zich mee.