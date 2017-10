Zorg mijden of niet? Dat dilemma krijgen we steeds vaker

Dilemma's

Het eigen risico is 32 euro per maand. Als je dit niet opgebruikt hebt, gaat men vanaf september/oktober zorg mijden om het geld te sparen (hoor ik in mijn omgeving en doe ik zelf ook). Als er therapie of onderzoeken nodig zijn, moet het gewoon. Het grootste probleem is de eigen bijdrage voor allerlei zaken. Medicijnen, brillen, hoortoestellen, onderzoeken. Hier heb je vaak van tevoren geen zicht op. Ook kom je voor verrassingen te staan als ineens iets niet meer vergoed wordt. Dit overkwam mij met medicijnen die ik gebruik voor een ernstige allergie. Die kreeg ik op recept van de huisarts, en ineens betalen. Moet ik ze nu wel of niet nemen? Die dilemma's krijgen we steeds vaker.

Maria Verweij, Apeldoorn