Zorg dat vlees eten ons niet verder verdeelt

Een vegetarisch menu lijkt sommige vleeseters de zoveelste ‘linkse’ klimaatmaatregel die de burger opgedrongen wordt. Houd rekening met zulke reacties, waarschuwt Tobias Leenaert, auteur van het boek ‘How to Create a Vegan World’.

Op woensdag 15 september mochten twee passagiers niet mee opstijgen nadat ze een ludieke actie hadden gevoerd tegen het plan van KLM om alleen nog vegetarische maaltijden te serveren. De luchtvaartmaatschappij sprak van ‘ontoelaatbaar gedrag en het niet opvolgen van instructies van de crew’.

Nederlander Nico van Staalduinen, die met zijn vrouw al 17 jaar in Ghana woont, vond het idee om tijdens zijn reis geen kippenbout of rundergehakt te kunnen oppeuzelen maar niets. Het paar bracht zelfgemaakte spandoeken naar de luchthaven en deelde flyers uit onder de passagiers.

Hadden ze echt niets beters te doen, vraagt u zich misschien af? Nico vond het de moeite waard om actie te voeren, niet tegen belastingontduiking of tegen de overheid die in gebreke blijft rond klimaatverandering… maar tegenover KLM die hem en zijn vrouw ‘hun’ biefstuk ontzegt.

Elk mens overleeft een maaltijd zonder vlees, dat weten deze demonstranten ook. Waarom dan zo verontwaardigd? De wens om onbeperkt vlees te kunnen eten is immers absurd: het is precies wat tot de huidige vleesproblematieken heeft geleid. De veehouderij heeft een grote milieu-impact en gezondheidsproblemen van een hoge consumptie van dierlijke producten zullen de ziektekosten waarschijnlijk alsmaar de hoogte in jagen.

Het gaat Nico echter om keuzevrijheid. Dat staat ook op zijn spandoek. Terwijl vandaag – moet Nico hebben gedacht – meer en meer van onze vrijheden worden afgenomen, moeten we tenminste vrij zijn om onze biefstuk te kunnen eten, waar en wanneer we maar willen. En ja, zelfs wanneer we tien uur in onze stoel hangen en films zitten te kijken boven de wolken, willen we graag dode dieren kunnen eten.

Don’t cancel meat, staat op Nico’s spandoek. Vleesvermindering neerzetten als cancel culture: het is iets dat er zat aan te komen.

De vleeskwestie zou niet iets moeten zijn van links of rechts, van progressief of conservatief, want iedereen kan dieren, de eigen gezondheid of het milieu belangrijk vinden. Toch werkt het onderwerp steeds vaker polariserend. Vleeseters zien het vaak als deel van een linkse agenda, en vrezen dat de biefstuk het volgende wordt dat ‘ze’ gaan beperken, reguleren of afpakken. De vraag naar vleesvermindering wordt gezien als verdere betutteling vanuit progressieve hoek.

Een vegetarische maaltijd is zo'n beetje de grootste gemene deler

Zou de KLM zulke reacties kunnen vermijden? Allereerst: vlees wordt niet geschrapt in de business class. Dat is weinig geloofwaardig. Als het de KLM echt om duurzaamheid te doen is, dan is dat de eerste plek die milieuvriendelijker gemaakt mag worden. Wie business class vliegt, neemt immers meer vliegtuigruimte in (en stoot omgerekend meer uit). Bovendien bevestigt zo’n halve maatregel de vrees van veel critici: dat rijke mensen wél nog van alles zullen mogen en kunnen doen.

Ten tweede kan de KLM ook direct en eerlijk zijn over andere voordelen van vleesvermindering, zoals puur praktische. Het is immers een uitdaging om rekening te houden met de voedingswensen van verschillende culturen, religies en mensen met allergieën, en al zeker op tienduizend meter hoogte. Het aanbod vereenvoudigen kan dus geen kwaad. Een vegetarische, en zeker een volledig plantaardige, veganistische maaltijd is dan zo’n beetje de grootste gemene deler, en kan door bijna iedereen geconsumeerd worden.

En ten derde: de vega-maaltijd moet natuurlijk zo lekker en vullend mogelijk zijn, zodat passagiers alvast geen klagen hebben over de smaak.

Zeker zullen zelfs de best gecommuniceerde, meest invloedrijke maatregelen altijd tijdelijk op weerstand stuiten. Toch moeten we ermee doorgaan. Naarmate geesten rijpen en alternatieven voor vlees nog beter, goedkoper en breder beschikbaar worden, zal die weerstand wegebben. Voor je het weet wordt plantaardig het nieuwe normaal, en zeurt niemand er nog over dat vlees niet langer standaard wordt aangeboden.



Theatermakers George & Eran laten zien: we hoeven niet allemaal Greta Thunbergs te zijn. In hun voorstelling 'George & Eran worden veganisten' nemen de makers klimaatfanatici op de hak, maar intussen zetten ze het publiek wel aan het denken.

Het Voedingscentrum behoudend? Klopt, en daar zijn ze juist trots op. Diëtisten schetsen het Voedingscentrum af als een conservatief bolwerk waar weinig ruimte is voor duurzaamheid. Het centrum zelf zit daar niet mee: 'Behoudendheid is onze kracht'.