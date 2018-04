Zorg dat Schiphol geen tweede Groningen wordt

De bijdrage is in ieder geval in één opzicht vergelijkbaar met het aardgas uit het Groninger gasveld: de economische afhankelijkheid ervan is dermate groot, dat het onmogelijk lijkt tot verandering te komen, hoe evident de noodzaak tot verandering ook moge zijn.

Net als van het Groninger gas profiteert heel Nederland van de onmiddellijke nabijheid van een groot, internationaal vliegveld, terwijl de lasten liggen bij omwonenden – slechts een deel van de bevolking. Hoe moeten in een dergelijk geval de nadelen een even groot gewicht krijgen in de afwegingen als de voordelen?

In het Groninger geval waren er aardbevingen nodig en instortende huizen en boerderijen. Die brachten de politiek tot andere gedachten en tot een besluit om de belangen van de gedupeerden serieuzer te nemen en, uiteindelijk, de doorslag te laten geven.

Zover is het rond Schiphol nog lang niet. De luchthaven zit aan de grenzen van de groei en opnieuw dreigt te gebeuren wat de afgelopen decennia steeds gebeurde: de maxima voor het aantal vliegbewegingen zijn minder normstellend dan ze aanvankelijk leken te zijn. Schiphol en de gebruikers van de luchthaven, waarvan de KLM de belangrijkste is, pleiten ervoor het maximum aantal vliegbewegingen te verhogen nu de ingebruikname van Lelystad wordt uitgesteld.

Negatieve ervaringen

Het is vooralsnog een pleidooi van belanghebbenden, maar de omwonenden en hun vertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol hebben, wijs geworden door alle negatieve ervaringen uit het verleden, alle reden te verwachten dat in Den Haag voor dat pleidooi een gewillig oor is te vinden.

Ook de ingebruikname van de luchthaven in oostelijk Flevoland als overloop voor Schiphol is niet meer dan een maatregel voor de korte termijn. Nu daar vertraging optreedt, is het wel zo gemakkelijk de groei gewoon op Schiphol te laten plaatsvinden. Zo worden veel fundamentelere beslissingen over de toekomst van de luchtvaart in Nederland op de lange baan geschoven, hoe evident het ook moge zijn dat op de wat langere termijn de ingeslagen weg een doodlopende weg is.

Helaas staan omwonenden van Schiphol vaak alleen in hun strijd. De rest van Nederland heeft slechts te maken met de voordelen. Door goedkoop te vliegen of door direct dan wel indirect voor werk afhankelijk te zijn van de luchthaven. De gelijkenis met Groningen is treffend, maar veel sneller dan daar gebeurde moet het belang van omwonenden nu volop gaan meewegen.

Het commentaar is de mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.