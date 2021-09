Zonder wereldbeschouwelijke ankers is er vooral veel niksigheid over in Den Haag

Aan het weer lag het niet, het kwam ook niet door de drank, niet deze keer, maar het was toch het weekeinde van de kater. Ik zag het terug in de kranten en ik had er zelf ook last van: wat was er nu eigenlijk gebeurd in de vijf maanden na de verkiezingen? Je kijkt naar Den Haag en je ziet hoe men vastbesloten een doodlopende weg is ingeslagen om een half jaar later te constateren dat die nergens toe leidt.

Vijf partijen die elkaar best moeten kunnen vinden in een niet onverstandig regeerakkoord, konden dat toch niet. Waarschijnlijk was het zoeken bij voorbaat zinloos, en dat kwam zuur genoeg vooral door niet-inhoudelijke factoren.

De partijen waarmee verkiezingswinnaar Rutte om tafel ging, hadden net in het ‘Omtzigt elders’-debat een motie van wantrouwen of van afkeuring tegen hem gesteund, en ze vonden – terecht – dat hij daar zijn conclusies aan moest verbinden. Maar Rutte bleef en begon aan een traject ‘langs de lijnen van de inhoud’, zonder dat het vertrouwen was hersteld, zonder zijn belofte van zelfonderzoek waar te maken, zonder de erkenning dat samenwerking met PvdA en GroenLinks hem zou kunnen helpen zijn missers te herstellen. De lijnen van de inhoud ­bleven vage stippellijntjes.

Maar belangrijker nog dan de factor-Rutte zijn de grotere maatschappelijke processen waar politici geen grip op hebben, ook niet kunnen hebben, maar die wel hun onderlinge dynamiek bepalen. Het is vaker vastgesteld, en de gevolgen laten zich steeds meer gelden: het weg­vallen van de wereldbeschouwelijke ankers die partijen houvast en positie boden, heeft de bezieling en het vuur aangetast, en er is een hoop niksigheid voor in de plaats gekomen. Zoals politiek filosoof Daan Roovers zei in Trouw: “De Nederlandse democratie is een kartonnen doos die op nattigheid staat. Til je hem op, dan zie je dat de bodem eruit is.”

De middenpartijen gaan onvermijdelijk op elkaar lijken

De paradox is dat de partijen in het midden door het verlies aan ideologische identiteit onvermijdelijk op elkaar gaan lijken, wat hen ook weer uit elkaar drijft. “Als je steeds dichter bij elkaar komt, wordt de drang in het midden nog groter om zich van elkaar te onderscheiden”, concludeerde informateur Hamer. Wie beschikt over voldoende bagage, hoeft het niet te zoeken in een gevecht om schijntegenstellingen.

Maar partijen kunnen de traditionele ankers niet zomaar weer tevoorschijn halen, een coherente kijk op de wereld is niet zoiets als een marketingstrategie die je gewoon bij een flitsend bureau kunt bestellen. Zie de worsteling binnen het CDA, de heimwee naar de sociaal-democratie bij PvdA en GroenLinks, en ook de ondergrondse onrust bij de VVD: wat als Rutte wel een keer vertrekt? Wie zijn wij liberalen dan?

Toch zijn dat de vragen die een partij alleen ten schade van zichzelf kan negeren. Als je je ideeënarmoede en gebrek aan politieke moed slechts kunt camoufleren door pragmatische lenigheid en het ophemelen van de persoon van de leider, maak je jezelf zeer kwetsbaar tegenover de radicale flanken; die bieden wel altijd een wenkend perspectief. Al is het dan op drijfzand.