Zonder subsidie had Wiebes zijn keuzefilm 'De Noorderlingen' nooit kunnen zien

De aflevering van 'Zomergasten', afgelopen zondag, is bijna afgelopen wanneer minister Wiebes zijn keuzefilm mag aankondigen. Hij heeft De Noorderlingen gekozen, het onvolprezen meesterwerk van Alex van Warmerdam. Wiebes veert op, hij heeft de film wel vier keer gezien: "Fantastisch, het is elke keer weer de moeite waard, elke keer weer goed".

Ik val stil en vraag me af of de minister de wrange contradictie in de gaten heeft die zijn woorden oproepen.

Ergernis

Een flashback: zo'n 90 minuten eerder spreekt minister Wiebes zijn ergernis uit over kunstsubsidies. Waarom moet de overheid wel een kunstenaar subsidiëren, maar niet de loodgieter. Als echte liberaal vraagt hij zich af waarom er een aanbod wordt gecreëerd als er geen vraag tegenover staat. Of het nu om schilderkunst gaat of het Concertgebouw, de overheid moet geen keuzes voor ons maken, de ene 'hobby' is niet beter dan de andere, in de woorden van de minister.

Wat de minister waarschijnlijk niet beseft, is dat de keuzefilm die hij anderhalf uur later vol passie aan zal prijzen, ook tot stand is gekomen met overheidssteun. Zonder subsidie zou De Noorderlingen nooit gemaakt zijn zoals de meeste Nederlandse films. Niet omdat er geen vraag naar is, Wiebes heeft tenslotte de Noorderlingen zelf meerdere keren gezien, maar omdat films maken een kostbaar proces is. Het Nederlandse taalgebied is erg klein, een bioscoopkaartje zou onbetaalbaar zijn zonder subsidie, hetzelfde geldt voor meerdere kunstuitingen. Veel van de boeken die Wiebes met zijn vier bibliotheekabonnementen heeft versleten, zijn hoogstwaarschijnlijk ook met subsidies tot stand gekomen.