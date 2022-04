Zonder privacy op een veldbed, dat lijkt me geen echt kasteelleven

Wat voor indruk zouden die 46 vrouwelijke vluchtelingen uit Oekraïne, meest moeders met kinderen, van Nederland kunnen krijgen nadat de gemeente Twenterand hun vertrek uit Vriezenveen heeft geëist bij de rechtbank? Dit onder dreiging van een dwangsom die voor de initiatiefnemer tot 350.000 euro kan oplopen. Het leek toch eerst op niets anders dan een gul en solidair gebaar van Herry Holland die op zijn eigen terrein negen chalets, ook wel stacaravans genoemd, liet plaatsen. Beter een opvang in Vriezenveen dan een Russische bom op je hoofd in Oekraïne, moet de man die zegt op christelijke grond te handelen, hebben gedacht.

De negen chalets werden op een hertenweide geplaatst en op gas en licht aangesloten. Vervolgens werd bestrating aangelegd en zijn lantaarns neergezet. ‘De vluchtelingen hebben een vredig uitzicht op de hertjes’ schreef dagblad Tubantia eerder deze maand. Maar regels zijn regels voor de gemeente, want er is geen vergunning aangevraagd. Klopt helaas, maar je kunt ook zeggen dat urgentie en nood door oorlog soms regels en wet mogen breken. Bij de rechtbank bleek een cruciaal argument, zo niet het voornaamste, de vervuiling van de horizon te zijn. Gemeente Twenterand vindt dat ‘met deze opvang het beleid dat de gemeente voert om dit slagenlandschap te bewaren wordt uitgewist.’ Je gelooft het niet, maar volgens Twenterand schaden deze vluchtelingen de karakteristieke identiteit van het landschap.

Natuurlijk weten we ook dat sommige gemeenten niet staan te springen om asielzoekers op te vangen, zeker als deze van buiten de regio afkomstig zijn. Toch vroeg ik me af: wat voor nationaal mediatrauma zou het niet zijn geweest als een gemeente 46 Syrische moeders met kinderen had bevolen te vertrekken wegens aantasting van het landschap? Gisteren las je bijna nergens iets over die rechtbankzitting, behalve in Trouw en lokale media.

Ook niet in het opiniestuk van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh. Deze nieuwe club van institutioneel antiracisme is zeven maanden geleden in het leven geroep in de nasleep van de Black Lives Matter-beweging uit Amerika. In het opiniestuk wordt vooral de positieve opvang van Oekraïners vergeleken met de veel minder enthousiaste van Syriërs en Afrikanen. De conclusie die wordt gesuggereerd: in die opvang is iets discriminatoir en wellicht racistisch. Heel origineel.

Een zin trok mijn aandacht bij Baldewsingh: voor Syriërs, ook die uit Oekraïne, ‘echter géén kasteel, maar een stretcher in de overvolle nachtopvang van Ter Apel’. Kasteel? Dit moet Het Oude Loo zijn waar het koninklijk paar zes tot acht gezinnen wil opvangen. Zijn dan Alex en Máxima ook discriminerend en racistisch bezig geweest met hun voorkeur voor Oekraïners? En weet de coördinator dat duizenden Oekraïners momenteel in de Jaarbeurs, MECC Maastricht en talloze sporthallen in het land ook op stretchers moeten slapen? Ook geen echt kasteelleven, om zonder privacy op een veldbed te liggen. Het bestrijden van discriminatie is prima, maar aan populistische retoriek hebben we niets.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.